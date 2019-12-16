穗深鐵路開通 大灣區1小時生活圈

穗深城際鐵路昨天正式開通運營，廣州、東莞和深圳三地進入「一小時經濟生活圈」。 （新華社） 分享 facebook 穗深城際鐵路12月15日正式開通運營，粵港澳大灣區城市群增添了一條黃金客運通道。穗深城際鐵路開通初期，鐵路部門安排37趟動車組往返廣州和深圳之間。該線路具有公交化、便捷化、載客量大的優勢，將一定程度緩解穗莞深地區交通擁堵狀況。

中新社報導，穗深城際鐵路是一條連接廣州、東莞、深圳三市的城際鐵路，為珠三角城際快速軌道交通的主幹線路之一，正線全長73.996公里，共設15個客運站，設計時速每小時140公里，北起新塘南站、南至深圳機場站，在新塘南站經既有廣深城際鐵路接入廣州東站，廣州市民可在交通樞紐廣州東站乘該城際直達深圳寶安機場，僅需1小時30分左右；東莞市民半小時內可到深圳機場。

穗深城際鐵路的開通，使珠三角城際軌道網絡更加走向成熟。穗深城際鐵路和已開通的莞惠、廣佛肇城際鐵路一樣，都是公交化運營，不按座位售票，市民不用對號入座，可以隨時買票隨時出行。

東莞市是穗深城際鐵路設站最多的城市，該市境內設有中堂、望牛墩、東莞西等10個車站。其中東莞西站是穗深和莞惠兩條城際鐵路樞紐站，跟地鐵一樣可以實現站內無縫換乘，方便旅客出行。因此，東莞將成為粵港澳大灣區「一小時經濟生活圈」重要的軌道交通樞紐。

穗深城際鐵路是珠江東岸諸多城鎮之間的軌道交通線路，是繼廣深城際鐵路之後，廣深兩大一線城市間的又一條客運大通道。該鐵路沿線15個車站均為城鎮密集地區，人潮流量巨大，出行需求比較旺盛。該鐵路一開通就實行電子客票，同時滿足客流大、進站快、停點多的要求，使各城鎮間短途通勤更加方便。

該鐵路實現了空鐵聯運無縫對接，廣州、東莞市區可乘動車組直達深圳機場，促進穗、莞、深、港四地融合發展。