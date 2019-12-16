浙江古村社造 他引台灣經驗幫忙

冬至將至，遊客昨在江西省婺源縣篁嶺古村體驗傳統年俗，觀賞古村落風貌和鄉土民俗。 中新社 分享 facebook 「如果我有10塊錢，會用3塊錢來打造物，7塊錢來打造人。」站在浙江省麗水市縉雲縣溶江鄉上官坑村村口的土坡，台灣民宿客棧協會副會長蔡幸爵俯瞰整片村落，談起對眼前老屋群的設計規劃。

新華社報導，上官坑村是蔡幸爵的新項目。這個位於浙江西部山區的自然村，始建於200多年前的古民居、古祠堂、古池塘等建築仍保存完好，如何利用這一古樸村落成為當地首要考慮的問題。

「我們希望修舊如舊，但具體如何做還需借鑒更多成熟經驗。」溶江鄉黨委書記樓雄華說，台灣在鄉村社區營造方面有著較長歷史和成熟業態，引進他們的理念或許可讓上官坑村重煥新生。

但蔡幸爵的想法更加大膽。「僅僅是恢復古村的樣貌，反而會失掉了個性。我希望通過一些新的設計思維與『舊』融在一起。」這次，他讓年輕人來主導，完成上官坑村的項目。

短短半年裡，蔡幸爵帶來了三、四批平均年齡20出頭的設計團隊，深入上官坑村采風。「當地對我們不僅給予政策幫助和設計理念的尊重，更給予人文關懷。」蔡幸爵說，項目啟動後，他將重點進行業態引入，把台灣的有機農業、文創商品帶進上官坑村，將古村落打造成一個能讓當地青年願意返鄉的旅遊休閒地。

擔任台灣民宿客棧協會副會長多年，蔡幸爵有著豐富的鄉村旅遊、社區營造的運作經驗。2008年，他看準大陸龐大的市場，在上海成立廣告公司。因受邀參與浙江台州玉環的一個鄉村項目改造，他與當地政府「一拍即合」，最終成為玉環著重引進的台商之一。

2017年，蔡幸爵的跨界自造融創園在玉環落戶不久，便提議組織台灣大學生到浙江暑期實習，「玉環．台灣大學生實習營」由此開啟。

「很多孩子通過一個半月暑假實習喜歡上這個工作，也對浙江、對大陸有了新的認識。」蔡幸爵說，他還在融創園啟動「候鳥計畫」，培養更多台灣社區營造人才，他們像候鳥一般飛返於兩岸。

在蔡幸爵看來，大陸全面實施鄉村振興戰略，需要引入更多專業人才。台灣年輕人來大陸就業首先要找到對的路徑，只要有平台、有引導，他們是樂於來大陸闖出一番天地的。

雖然蔡幸爵的融創園青創中心成立時間不久，但他已對園區未來發展做好規劃。「我們會秉持『自我造血』、『移動孵化』等幾個原則，真正打造一個為有理想、肯打拚、敢創新的青年提供就業和創業的平台，也為兩岸青年融合發展提供機會。」他說。