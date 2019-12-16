長江源頭 發現3千年前岩畫遺跡

青海玉樹藏族自治州稱多縣官方15日披露，長江源頭通天河流域發現一處距今3000年左右洞穴岩畫遺跡。人類祖先以石器作為工具，用粗獷、古樸、自然的方法刻石來描繪、記錄他們的生產方式和生活內容，岩畫既是人類社會早期文化現象，也是人類先民留給後人的珍貴文化遺產。

中新社報導，青海玉樹藏族自治州稱多縣文聯主席仁青尼瑪表示，該處岩畫分布在稱多縣拉布鄉達哇村牧區多處山洞中，是當地發現的第21處岩畫點，也是通天河流域迄今為止發現最早的洞穴岩畫遺跡。

據瞭解，該批岩畫涵蓋各種符號、動物以及人物勞作場景等，分屬於不同時期岩畫，圖像類型豐富、圖像數量充足。仁青尼瑪表示，經專家鑒定，該批岩畫中最早的距今已有3000年左右，岩畫的多樣性顯現文化迭代和交流融合特點，對於研究青藏高原地區與外界交流具有積極意義。

長江源頭通天河流域的青海玉樹是繼西藏阿里日土、納木錯之後，在青藏高原發現第三個岩畫分布相對密集的區域，青海省玉樹藏族自治州統計數據顯示，截至目前當地已發現59處岩畫遺存，包括3400個單體圖像。仁青尼瑪表示，由於地處高原腹地牧區，岩畫保護難度較大，目前正引導當地牧民加入保護行列。