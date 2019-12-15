美AI公司 用3D面具破解微信、支付寶人臉識別

一家美國加州的人工智能公司宣稱，使用3D面具欺騙支付寶、微信等支付軟體中的人臉識別系統。照片／澎湃新聞網 分享 facebook

戴上人臉面具蒙混闖關，是電影《不可能的任務》中常見手法，在現實中竟也成真。一家位於美國加州的人工智能公司宣稱，使用3D面具欺騙支付寶、微信等支付軟體中的人臉識別系統，甚至以手機螢幕上的照片，在荷蘭最大的機場通過人臉識別驗證登機。

澎湃新聞報導，這家叫做Kneron的人工智能公司成立於2015年，總部位於美國加州聖地亞哥市。公司的主營業務是提供AIoT、智能家居、智能監控、移動設備等人工智能軟硬體解決方案。

美國財富網站報導，Kneron近期開展一項針對訪問公共場所和欺騙人臉識別系統以訪問或完成支付的測試。在亞洲，他們的團隊在商場中使用高質量的3D面具成功欺騙了支付寶和微信的支付程序。

在荷蘭最大的機場阿姆斯特丹史基浦機場，他們僅用一張手機屏幕上的照片就欺騙了自助登機終端的人臉識別系統。Kneron團隊還稱，他們可以使用同樣的方式進入大陸的火車站。

美國科技媒體The verge表示，他們獲得了Kneron的測試視頻。視頻中，測試人員戴著3D面具通過人臉識別測試登錄大陸商店裡的支付寶和微信支付終端，被允許購買。另一短片，同一位戴著面具的測試人員將身分證放到火車站閘門，閘門上的面部識別系統將面具當成他的臉。應Kneron要求，上述測試視頻未被公開。

The verge特別提到，暫時還不需擔心他人製作你的人臉面具進行消費，因為上述測試具有絕對的局限性。目前的視頻信息僅顯示一個人嘗試使用面具進行操作，還不清楚這個面具是否每次嘗試均有效，以及其他面具是否也能通過這些（人臉識別）測試。