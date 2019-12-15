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還記得洗腦神曲小蘋果嗎？ 5年後兩位主唱變這樣

2019-12-15 15:49聯合報 記者蔡敏姿／即時報導

曾紅透半邊天的大陸洗腦神曲「小蘋果」，至今五年，兩位主唱「筷子兄弟」的際遇大不同，肖央成為演員、歌手於雙棲藝人，而王太利則在電視劇跑龍套，淡出螢光幕。肖央日前受訪被問二人何時再合體？他表示，「馬上就要合體了，新歌剛寫完，開春可能會發吧。」

筷子兄弟因「小蘋果」，初嚐爆紅滋味，2014年該歌曲獲得全美音樂獎「年度國際最佳流行音樂獎」，還成為尾牙活動、小學生體操、大媽廣場舞必備歌單。近日，界面新聞網引述肖央在宣傳電影受訪時表示，其實在小蘋果這首歌推出前，他想先做兩年導演，卻意外爆紅做歌手，後來這幾年跑去演電影，通過很多事情來認識自己。

「小蘋果」這首單曲讓筷子兄弟大火後，二人都不約而同的進入娛樂圈拍戲。在這之前，肖央就和王太利共同出演微電影「老男孩」，也正是這部劇的主題曲讓二人逐漸被大眾熟知。

現如今，二人的合體已經越來越少，肖央更多轉型到拍電影當中，作為筷子兄弟中的一員，肖央本就是導演專業出身，轉型後拍戲也是駕輕就熟。兩人在分道揚鑣前，還共同合作老男孩續集，「老男孩之猛龍過江」，或許民眾都沒有看過，但你一定聽過它洗腦魔性的主題曲「小蘋果」。

2015年，肖央進入演藝圈，在電影「唐人街探案」中飾演宋義一角，和眾多大咖如王寶強、陳赫等明星同台飆戲。肖央在搞笑方面很有天賦，電影播出後不少網友都直言「希望少唱點神曲，多拍點電影。」

反觀搭檔王太利，在做音樂之餘也拍了幾部電視劇，但一直不溫不火。王太利比肖央大11歲。現在是肖央轉型演員後的事業黃金期，而王太利已經到了事業的另一個分水嶺。

「小蘋果」兩位原唱「筷子兄弟」之一的肖央成為演員、歌手，近日上節目宣傳電影。照片...
「小蘋果」兩位原唱「筷子兄弟」之一的肖央成為演員、歌手，近日上節目宣傳電影。照片／界面新聞網
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「小蘋果」兩位原唱「筷子兄弟」，肖央（左）、王太利（右）。照片／歌曲MV截圖
「小蘋果」兩位原唱「筷子兄弟」，肖央（左）、王太利（右）。照片／歌曲MV截圖
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微電影大火

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