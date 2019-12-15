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助孫小果減刑 雲南高院前院長退休待遇降級

2019-12-15 16:51世界日報 中國新聞組／北京15日電

雲南惡霸孫小果多次強姦、傷人被判死刑，後來改判緩死，經多次減刑出獄後又打傷人。中紀委、國家監察委日前通報，雲南省高級法院院長趙仕杰因授意為孫小果減刑，受到留黨察看一年處分，其退休待遇由副部級連降兩級，變成相當於副廳級的二級巡視員，另外還有五名正廳級官員受到處分。

綜合媒體報導，孫小果1995年因強姦罪被判兩年，後來違規辦理保外就醫，並未服刑。1997年保外就醫期間，孫小果又多次強姦、傷人，被昆明市中級法院判處死刑，之後雲南高院二審改判死緩、再審改判監禁20年。囚期間，孫小果因申請專利得以減刑，事後證明，該專利為其家屬假造。

出獄之後，孫小果2018年帶同小弟到一家夜店打傷多人，被警方立案偵查，發現他為1998年一審被判死刑的罪犯，事件驚動中央。上月，孫小果2010年出獄後所涉的控罪被判囚25年，但他1997年所涉的舊案再審仍未宣判，很大機會數罪並罰。

中紀委審查發現，趙仕杰利用擔任雲南高院院長的職權，在孫小果案申訴再審過程中，違背事實和法律規定，徇私舞弊，授意和要求審判人員枉法裁判，致使孫小果由死緩被改判監禁20年。鑑於趙仕杰在審查中認錯、悔錯，決定給予他留黨察看一年處分，按二級巡視員確定其退休待遇。

死刑保外就醫中紀委

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