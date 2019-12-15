地鐵遺失老伴骨灰 被乘客當吃的撿走了

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一位長期定居日本的王姓婦人，日前回上海領取過世丈夫的骨灰，沒想到，竟在乘地鐵的途中，把老伴的骨灰留在列車上，嚇得她趕緊報警。後來，警方透過車廂監控畫面找到了拿走骨灰的市民，順利地將骨灰回給王女。

看看新聞報導，王女帶著骨灰搭地鐵，為了不給其他乘客造成影響，還特地用普通塑料袋來裝骨灰。一路上，她回想著跟丈夫的過往。下車時，竟然忘記了放在座位下方的塑料袋。

心急如焚的她一邊哭一邊報警求助，地鐵站長表示，「當時她報警的時間比較晚，列車也重新輪班運營了，所以我們只有通知後續車站上車尋找，沒有找到，而且各個車站的垃圾桶我們也去找了，但都沒有找到」。

警方透過監控錄像，發現了拿走骨灰乘客的身影。員警稱，「這名乘客當時打開袋子看了一下，因為裡面裝了一個布袋子，她也不知道袋子裡是什麼，還以為是吃的東西或禮品之類的，她就帶走了」。

民警透過視頻監控，追蹤這名乘客的行動軌跡，也藉由該乘客的交通卡刷卡紀錄，確定了他乘坐地鐵的時間規律，找到了這名乘客，也成功找回了王女丟失的骨灰。