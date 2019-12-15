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控劉強東性侵 她成網路霸凌箭靶、點外賣都用假名

2019-12-15 16:52世界日報 中國新聞組╱北京15日電

劉強東。 路透資料照片
劉強東。 路透資料照片
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京東創辦人劉強東被指控去年8月在美國性侵明尼蘇達大學21歲中國女留學生劉靜堯（音譯，Liu Jingyao），驚動一時，雖獲檢方決定不予刑事起訴，但劉靜堯今年4月再次在明尼蘇達州一家民事法庭指控劉強東強姦，要求逾5萬美元賠償。劉靜堯近日受訪稱，自己成了中國網路的靶子，備受羞辱，更患上創傷後應激障礙（創傷後壓力症候群），受噩夢所擾，有時有自殺傾向。

劉靜堯日前接受紐約時報的訪問。她透露，現在她公寓的捲簾不管白天黑夜都是關上的。「總覺得有人在外頭盯著我看。我現在就想灰頭土臉的，不被人注意。」劉靜堯表示，現在很少離開公寓，大部分時間在做飯、畫畫、彈琴、看日本肥皂劇。

劉靜堯說，她經常做同一個噩夢：一個男人把她推倒並坐在她身上。她的心理醫生告訴她，這是創傷後應激障礙的常見症狀。

劉靜堯稱，在失眠的夜晚，她會在腦海中想像當初應該如何用不同的方式應對。她會盡量不被劉強東的強大勢力所嚇倒。她肯定會少喝一點酒。她絕對不會在警察來的時候告訴他們：「是的，我被強姦了，但不是那種強姦。」或者等了兩天才告訴她的父母，她就是那周中國最大新聞的女主角。或者等了五天才找律師。或者在告訴劉強東律師她的訴求時，除了道歉外，還用了「錢」這個字，當時她本想說的英文單詞是更中性的「補償」。

「可以說我做的很差」，她說。「我太懦弱了，我沒有做好。」

在該案曝光後，劉靜堯在網上及各大媒體報導中遭到大量質疑。有聲音指她意圖勒索劉強東，「一切都是女的設計好的吧」，更有評論對她人身攻擊稱「這女的賤」。

2018年12月，因為沒有找到足夠的證據，明尼阿波利斯檢方決定不以性侵罪起訴劉強東。劉靜堯說，得知這個消息後，感覺「天都要塌下來了」。

劉靜堯激動說：「我開頭不想報警就是因為知道很可能會這樣。大家會戴著有色眼鏡看人。」

劉靜堯說她感到無力，因為她無法讓公眾看到一個21歲的女人坐在一群有權有勢中年男人中間有多麼害怕，而她無法讓其中最有權勢的那個放過自己。也無法讓他們明白，一個與達沃斯精英們談笑風生的45歲億萬富翁，跟在一個年輕女子身後，在一棟大部分住戶都是學生的公寓樓裡轉來轉去，是多麼不正常。她對劉強東的兩名助手和參加晚宴的其他高管感到憤怒：她認為他們是同謀，但幾乎沒有多少針對他們的公憤。

目前，劉靜堯等待劉強東一案的進展。她的父母在中國工作。男友的簽證出了問題，無法來探望。劉靜堯稱，她現在點外賣和「優步」打車都用假名，因為害怕遇到聽說過她名字的中國人。

劉強東性侵紐約時報

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