德國足球球星厄齊爾控維族人遭迫害 中國球迷喊封殺

效力英格蘭足球超級聯賽兵工廠隊的德國籍土耳其裔球星厄齊爾，13日在社群網站發文控訴維吾爾族人在中國遭到迫害，其他地區的穆斯林卻默不作聲後，引發中國球迷怒批抵制。 路透社 分享 facebook

效力英格蘭足球超級聯賽兵工廠隊的德國籍土耳其裔球星厄齊爾，13日在社群網站發文控訴維吾爾族人在中國遭到迫害，其他地區的穆斯林卻默不作聲後，引發中國球迷怒批抵制。兵工廠採取先前NBA火箭隊的作法，試圖切割球團與厄齊爾的立場，稱作為一家足球俱樂部一貫堅持不涉及政治的原則。

綜合媒體報導，厄齊爾在Instagram和推特以「東突厥斯坦：伊斯蘭社群淌血的傷口」為標題發文，稱維吾爾族人是「抵抗迫害的戰士…獨自奮勇戰鬥的光榮信徒，對抗那些強迫別人背離伊斯蘭的人」。

安納杜魯新聞社報導，厄齊爾稱，在中國「可蘭經遭焚毀…清真寺被迫關閉…伊斯蘭教經文學校和伊斯蘭學校遭禁…宗教學者接連遇害…儘管如此，穆斯林卻默不作聲」。

厄齊爾還說：「維吾爾男性被強行抓走關進集中營，他們的家人被迫和中國人一起生活，維吾爾女性則被迫嫁給中國男性。」

官媒環球網微信公眾號報導，消息傳回中國後，中國網友認為厄齊爾發表支持恐怖主義的「東突厥斯坦」（疆獨），與涉及中國主權的不當言論而齊聲譴責。

百度厄齊爾吧發表聲明稱，「鑒於厄齊爾近日在公開網站發表相關言論，作為中國人的我們無法接受。國家利益面前，任何個人愛好不足為提」，並宣布即日起，正式關閉厄齊爾貼吧及相關一切帳號和字幕組。

對此，兵工廠隊官方微博「阿森納足球俱樂部」14日凌晨發表中文官方聲明稱，「厄齊爾所發表的內容均為其個人觀點。兵工廠作為一家足球俱樂部一貫堅持不涉及政治的原則。」

有媒體報導，兵工廠的作法是試圖減少在中國營運會受到的傷害。根據統計，全中國至少有1.87億足球迷。兵工廠在中國具有龐大的商業利益，今年初更宣布將增設原有的主題餐廳，擴大球迷基礎。