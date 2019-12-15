親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

持麻被逮後 謝和弦二度赴《中時》大樓噴漆「不雅字眼」

德國足球球星厄齊爾控維族人遭迫害 中國球迷喊封殺

2019-12-15 16:51世界日報 中國新聞組／北京15日電

效力英格蘭足球超級聯賽兵工廠隊的德國籍土耳其裔球星厄齊爾，13日在社群網站發文控...
效力英格蘭足球超級聯賽兵工廠隊的德國籍土耳其裔球星厄齊爾，13日在社群網站發文控訴維吾爾族人在中國遭到迫害，其他地區的穆斯林卻默不作聲後，引發中國球迷怒批抵制。 路透社
分享

效力英格蘭足球超級聯賽兵工廠隊的德國籍土耳其裔球星厄齊爾，13日在社群網站發文控訴維吾爾族人在中國遭到迫害，其他地區的穆斯林卻默不作聲後，引發中國球迷怒批抵制。兵工廠採取先前NBA火箭隊的作法，試圖切割球團與厄齊爾的立場，稱作為一家足球俱樂部一貫堅持不涉及政治的原則。

綜合媒體報導，厄齊爾在Instagram和推特以「東突厥斯坦：伊斯蘭社群淌血的傷口」為標題發文，稱維吾爾族人是「抵抗迫害的戰士…獨自奮勇戰鬥的光榮信徒，對抗那些強迫別人背離伊斯蘭的人」。

安納杜魯新聞社報導，厄齊爾稱，在中國「可蘭經遭焚毀…清真寺被迫關閉…伊斯蘭教經文學校和伊斯蘭學校遭禁…宗教學者接連遇害…儘管如此，穆斯林卻默不作聲」。

厄齊爾還說：「維吾爾男性被強行抓走關進集中營，他們的家人被迫和中國人一起生活，維吾爾女性則被迫嫁給中國男性。」

官媒環球網微信公眾號報導，消息傳回中國後，中國網友認為厄齊爾發表支持恐怖主義的「東突厥斯坦」（疆獨），與涉及中國主權的不當言論而齊聲譴責。

百度厄齊爾吧發表聲明稱，「鑒於厄齊爾近日在公開網站發表相關言論，作為中國人的我們無法接受。國家利益面前，任何個人愛好不足為提」，並宣布即日起，正式關閉厄齊爾貼吧及相關一切帳號和字幕組。

對此，兵工廠隊官方微博「阿森納足球俱樂部」14日凌晨發表中文官方聲明稱，「厄齊爾所發表的內容均為其個人觀點。兵工廠作為一家足球俱樂部一貫堅持不涉及政治的原則。」

有媒體報導，兵工廠的作法是試圖減少在中國營運會受到的傷害。根據統計，全中國至少有1.87億足球迷。兵工廠在中國具有龐大的商業利益，今年初更宣布將增設原有的主題餐廳，擴大球迷基礎。

足球伊斯蘭維吾爾

延伸閱讀

陸駐德大使：德若封殺華為 中方會報復

日本漫畫書描述維族女慘遭迫害經歷 引起廣大迴...

足球球星厄齊爾挺維族 陸粉絲怒喊封殺

不敢惹中國？德足球名將控迫害維吾爾 竟遭球團...

相關新聞

美AI公司 用3D面具破解微信、支付寶人臉識別

2019-12-15 17:04

地鐵遺失老伴骨灰 被乘客當吃的撿走了

2019-12-15 16:53

控劉強東性侵 她成網路霸凌箭靶、點外賣都用假名

2019-12-15 16:52

21歲哈佛高材生！任正非小女兒近照曬氣質 網友讚真名媛

2019-12-15 16:51

助孫小果減刑 雲南高院前院長退休待遇降級

2019-12-15 16:51

浙江台州小村打算每人發20萬 網友急喊：願當上門女婿

2019-12-15 16:36

2020建壇600年 天壇跟進故宮賣起年曆

2019-12-15 16:36

影片／高以翔追思會 浙江衛視高層：我們非常傷心

2019-12-15 16:28

球星厄齊爾批中打壓新疆穆斯林 官媒：觸碰紅線要付代價

2019-12-15 16:06

陸官媒捧農村網紅 網友熱議「算不算文化輸出？」

2019-12-15 16:06

還記得洗腦神曲小蘋果嗎？ 5年後兩位主唱變這樣

2019-12-15 15:49

北京瞭望／搶年輕客群 陸百貨變「博物館」

2019-12-15 00:40

足球球星厄齊爾挺維族 陸粉絲怒喊封殺

2019-12-15 00:40

「破產」是笑話？王思聰攜女伴4跟班 瀟灑赴日滑雪

2019-12-14 13:02

港產片取景地「中國冰室」年底結業 老闆：保育只是講講

2019-12-14 09:29

廈門地鐵施工 地面坍塌困2車

2019-12-14 00:41

中國牟利炒豬團作梗 非洲豬瘟防疫難

2019-12-13 16:03

政治不安定 港大學申請人數創新低

2019-12-13 14:17

兒才3歲！杭州CEO救跳河女遇難 上百人自發獻花致敬

2019-12-13 13:57

喊女學生「寶寶」 寧波大學副教授遭舉報

2019-12-13 12:59

「胸口有點難受…」 日工作14小時 100分滴滴司機猝死

2019-12-13 12:59

大陸豬價漲翻天 炒豬團惡意投放非洲猪瘟病毒餌

2019-12-13 12:58

珠海豆腐廠疑遭投放老鼠藥 急召291斤豆製品

2019-12-13 12:35

滬擬建「臨港新片區產業大學」

2019-12-13 02:22

名牌仿冒品 上海破獲多起

2019-12-13 02:21

留學生漢語演講大賽

2019-12-13 02:21

「奇珍月恒」骨董鐘表展

2019-12-13 02:21

大陸高速公路省界收費站 全取消

2019-12-13 02:20

春運鐵路售票 南京宣導防騙

2019-12-13 02:20
看更多

熱門文章

中國「農村網紅」粉絲數逼近CNN 引發文化輸出熱議

2019-12-14 17:32

美中台三角／香港變局 北京重新思考一國兩制？

2019-12-15 00:35

陸駐德大使：德若封殺華為 中方會報復

2019-12-15 13:02

新聞眼／拉澳門壓香港…習近平打什麼主意？

2019-12-15 00:14

陸房市融資收緊 前11個月有逾450家房地產商破產

2019-12-14 21:09

大陸打造新明珠 劍指香港

2019-12-15 00:21

「神奇水」包治百病？安徽商2年賣26.4億元

2019-12-15 12:37

還記得洗腦神曲小蘋果嗎？ 5年後兩位主唱變這樣

2019-12-15 15:49

北京瞭望／搶年輕客群 陸百貨變「博物館」

2019-12-15 00:40

林鄭述職見習近平、李克強 返港料將更換官員

2019-12-15 00:25

前美駐港澳總領事：美不應煽動香港改變 應強化一國兩制

2019-12-15 12:41

港清潔工遇襲不治身亡 緝兇多日後逮5人、最小15歲

2019-12-15 14:11

港警查獲爆炸裝置 質疑反送中集會使用

2019-12-14 17:22

習近平下周訪澳門 將宣布經濟新政

2019-12-15 00:11

足球球星厄齊爾挺維族 陸粉絲怒喊封殺

2019-12-15 00:40

不硬拚經濟 陸放寬地方GDP目標

2019-12-15 00:40

陸三大新挑戰：無低成本優勢、人口老化、逆全球化

2019-12-15 14:00

陸媒新工作準則：堅持用習近平思想武裝頭腦

2019-12-15 14:38

中興通訊：大陸5G技術 領先全球10個月

2019-12-15 16:07

李稻葵籲：打造以大陸為中心的新產業鏈

2019-12-15 13:37

輔大上海校友會暖身聖誕 會長換屆交接

2019-12-14 21:57

美AI公司 用3D面具破解微信、支付寶人臉識別

2019-12-15 17:04

香港貧窮人口新高 五個港人一個窮

2019-12-15 00:19

習近平赴澳門前夕 傳港人過安檢遭公安扣查失聯

2019-12-15 14:30

港反送中效應 陳茂波憂明年國際投資者流失

2019-12-15 12:11

林鄭月娥北京見韓正 未按慣例見張曉明

2019-12-15 13:50

外媒：大陸明年經濟增長目標6%

2019-12-15 12:49

陸提升收入 官員訂高標

2019-12-15 00:21

陸報復德國！香港抗爭竟扯上利比亞內戰

2019-12-15 13:28

特派員在現場／北京夜經濟 冬季更美麗

2019-12-15 00:20

影片／高以翔追思會 浙江衛視高層：我們非常傷心

2019-12-15 16:28

地鐵遺失老伴骨灰 被乘客當吃的撿走了

2019-12-15 16:53

3港男試爆炸彈 疑「反送中」示威襲擊用

2019-12-15 14:21

林鄭上京見習李 返港可能宣布更換部分官員

2019-12-15 14:14

21歲哈佛高材生！任正非小女兒近照曬氣質 網友讚真名媛

2019-12-15 16:51

球星厄齊爾批中打壓新疆穆斯林 官媒：觸碰紅線要付代價

2019-12-15 16:06

控劉強東性侵 她成網路霸凌箭靶、點外賣都用假名

2019-12-15 16:52

先鋒、螞蟻 合攻基金投顧

2019-12-15 00:21

浙江台州小村打算每人發20萬 網友急喊：願當上門女婿

2019-12-15 16:36

台青雲南分享創業經驗

2019-12-15 00:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top