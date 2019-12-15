陸官媒捧農村網紅 網友熱議「算不算文化輸出？」

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近來受官媒熱捧、以古風打扮與農村生活影片為賣點的中國農村網紅李子柒，擁有不少海外粉絲。她的走紅引發中國網友熱議，究竟李子柒的影片能不能算是一種「文化輸出」。

中央社報導，新華社近日發表一篇「李子柒視頻（影音）海外走紅怎麼看？」的文章，稱李子柒的農村生活影片「讓人看到別有意趣的一面」。

文章引述學者評論表示，李子柒傳遞的意象雖然不能代表全部中國農村，但「田園牧歌式的影像滿足了國內外一些觀眾對於傳統中國的想像，說明中國文化可以創新手段發揚光大。」

除了新華社，英文官媒中國日報、中國中央電視台等也紛紛發表評論，正面看待李子柒的影片；共青團官方微博、中共中央紀委國家監委也發文表示「因為李子柒，數百萬外國人愛上中國」、讓「田園生活的詩意再現」。

但也有網友認為，李子柒傳遞的中國農村意象，只是迎合西方人的刻板印象。新浪新聞中心官方微博「微天下」近日舉辦投票，邀請中國網友參與並討論「李子柒是不是文化輸出」，已有約2.7萬人參加。

討論區中，有網友留言認為「不算，讓人以為我們全國都那樣」、「幾千年的中國文化就是天天煮菜？」；也有網友認為「海外大紅，只是符合西方人對中國的印象和看法」。但更多評論認為，她的影片僅代表她個人，不應該幫她扣帽子。