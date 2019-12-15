2020建壇600年 天壇跟進故宮賣起年曆

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北京故宮文創近年來成功打出自身文創品牌，北京天壇也追隨其腳步，天壇日前發布2020年「祈年曆」，這是天壇首次發布節慶年曆，是為明年天壇成立600年致敬。「祈年曆」立體紙雕工藝、數字互動等元素最為吸睛。

天壇位於北京南邊區域，明成祖（朱棣）從南京遷都北京後，北京從此成為中國政治中心直到今天，北京故宮、天壇都是在永樂年間建成。永樂十八年（1420年）仿南京城形制而建的天地壇，是天壇前身，到了嘉靖九年（1530年）實行四郊分祀制度後，在北郊另覓他地另建地壇，原來的天地壇則專為祭天、祈穀和祈雨的場所，並改名為天壇，現已被列為世界文化遺產。

明年是天壇建壇600年，天壇首次發出節慶年曆，是為迎接600年而推出的首款文化紀念品，也是對文化遺產表達敬意。該本祈年曆封面以天壇祈年殿為主角，邊框的朱紅色喜氣洋洋，有福來到之感。

值得一提的是，祈年曆非按照一周七天排列，而是把每五日或六日放在同頁裡，這是依循中國傳統二十四節氣所設計。在祈年曆的每一頁上，均標註了當前所處的節氣與農事習俗等資訊。