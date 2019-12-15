浙江台州小村打算每人發20萬 網友急喊：願當上門女婿

浙江台州一個村莊近日成了眾人羨慕對象。因村裡一塊土地拍了12億多（人民幣，下同），溫嶺橫峰邱家岸村一人要發20萬。對此，村幹部證實「有這想法」，但目前只是討論階段，要看村民意願，如果反對人數超過支持人數就不發了。

台州晚報報導，近日一張圖在網上熱傳，溫嶺橫峰邱家岸村一人要發20萬。照片裡，是一份打印的公示稿，上面明明白白寫著：符合分配條件的村民，每人享受20萬元。不僅村民發，戶口不在村裡，在部隊服役的本村義務兵也發。凡是2019年12月31日前出生的都有份，今年6月5日後去世的，也享受全額。

網友紛紛表示「酸了」，「村民缺媳婦不？」、「村裡的姑娘要招親嗎？我願意當上門女婿！」抓緊了，通告上說，今年6月5日後至12月31日前登記結婚的，配偶享受全額。這麼闊氣，是不是網友P的？一位蔡姓村幹部表示：告示是真的，村裡確實有發錢的打算。

報導稱，該村有1000多人口，一人20萬，一下子要發2億多。村裡這麼有錢？報導指出，實際在網上查詢平台獲悉，該村XQ040108地塊，今年6月5日經過33輪競價，由杭州濱軾企業管理有限公司（濱江）拿下，最終報價12.15億。

村幹部表示，發錢的公示並非最終定稿，只是意見稿，「最終聽村民的，投票表決。同意發錢的占多數，就發。不同意的占多數，就不發，另外再擬方案。」