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球星厄齊爾批中打壓新疆穆斯林 官媒：觸碰紅線要付代價

2019-12-15 16:06世界日報 中國新聞組／北京15日電

英超兵工廠隊球星厄齊爾在社群媒體上發文聲援新疆維爾吾族人，觸怒中國球迷，微博上頻...
英超兵工廠隊球星厄齊爾在社群媒體上發文聲援新疆維爾吾族人，觸怒中國球迷，微博上頻頻出現剪球衣的照片。 路透
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英超兵工廠德國籍土耳其裔球星厄齊爾一番批評中國打壓新疆穆斯林的言論，引來中國球迷抗議，不少體育平台和社區也在第一時間與他切割。對於厄齊爾的言論，官媒中國日報在官方微博評論稱，分裂在中國輿論場上是不可觸碰的紅線，「有必要為此付出代價」，中國足協官員也表示，厄齊爾言論傷害了中國人民的感情，無法接受。

香港01報導，厄齊爾13日的貼文，以象徵東突厥斯坦獨立運動的藍底星月旗為底，內容談到新疆維爾吾人遭受嚴厲打壓。事件引起中國球迷激烈反應後，兵工廠急忙「救火」，在微博發文指厄齊爾言論屬個人意見。

據報導，體育網站「虎撲」發表公告稱，厄齊爾的言論「不僅缺乏作為職業球員的基礎操守，也對中國人民的感情造成了傷害」。另外一個足球媒體「懂球帝」也發聲明稱，不能接受厄齊爾的言論，要對其行為「表達嚴正抗議」。

此外，網易遊戲「實況」項目組14日亦宣布，將厄齊爾的角色剔除出系列遊戲，並指其言論「違背了愛與和平的體育精神」。

中國日報發表評論稱，「厄齊爾發表不當言論，支持中國新疆分裂勢力，秒遭抵制。分裂在中國輿論場上是不可觸碰的紅線，先後有多位名人觸雷，但厄齊爾沒有看到前車之鑒，還是沒能管住自己的嘴，他有必要為此付出代價。中國的底線不容挑戰，無論甚麼星都不能觸碰。」

澎湃新聞則引述中國足協官員的回應稱，「厄齊爾發表如此不當言論，中國足協對此表示極大憤慨和失望。厄齊爾的言論對於許多關注他的中國球迷來說無疑是一種傷害，同時他的言論也傷害了中國人民的感情，這是我們無法接受的。」

英超兵工廠隊球星厄齊爾在社群媒體上發文聲援新疆維爾吾族人，觸怒中國球迷，微博上頻...
英超兵工廠隊球星厄齊爾在社群媒體上發文聲援新疆維爾吾族人，觸怒中國球迷，微博上頻頻出現剪球衣的照片。 取材自微博
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