「小心媽媽、小心爸爸…」陪兒寫造句作業 母氣到心梗

「不寫作業母慈子孝，一寫作業雞飛狗跳」是很多父母輔導功課的現實寫照。臨近期末，32歲的肖女士每天晚上陪娃寫作業，竟常常氣到拍桌子怒吼，沒想到竟然被氣到心肌梗塞。

杭州廣播電視台西湖之聲報導，肖女士陪兒子做組詞填空，要求寫「abcc」格式的詞，肖女士舉例「小心翼翼」，沒想到兒子卻在作業本上答：「小心媽媽、小心爸爸、小心姐姐……」。肖女士激動地發火：「難道家裡人都是危險分子嗎？」對著兒子一陣咆哮之後，肖女士突然感到胸悶，到浙江醫院三墩院區被診斷為心肌梗塞。

肖女士說知道自己有高血壓，每次陪娃之前都告訴自己，莫生氣，做個講道理的人。卻總是控制不住自己。醫生指出，情緒激動是很多心臟疾病急性發作的誘發因素，尤其是本身就有高血壓、高血糖等基礎性疾病的人群，激動、興奮、發怒時驟然猝死的例子並不少見，長期焦慮暴躁一定會影響身體健康，有基礎疾控者更要學會情緒管理。

網友心有同感：「一寫作業就要……分分鐘想揍他，娃，讓我再打你一遍」、「陪一個娃還不夠虐，來個二胎一起，弄個作業絕望到，想從你的全世界消失」、「陪娃作業唯一的好處是，不用燙頭髮了，因為——氣炸了」、「弄作業弄出腦溢血，每次吼完胸痛腦脹，仙女人間歷劫，很快就要飛升成神仙了」、「老父親老母親們，應牢記這句話：要耐心，親生的」、「當年我也是經過大風大雨，冒著生命危險戰斗在前線，讓我們紅塵作伴吼得瀟瀟灑灑」。