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父割肝抽髓 5歲兒：甭救我了 媽媽再生個寶寶 不用天天哭

2019-12-14 13:25世界日報 中國新聞組／北京14日電

網友不敢相信這兩張照片是同一個人。影片截圖
網友不敢相信這兩張照片是同一個人。影片截圖
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「媽媽我們回家吧，今年我們回家過年好嗎？花錢太多，妳再生一個寶寶，就不用天天哭了。」很難想像，這句話出自一個5歲男孩口中，懂事到讓人心疼。他就是王啟銘，一年前還是一個可愛的奶油萌娃，如今卻是一個嘴巴潰爛，全身皮膚黝黑的「黑煤球」。

綜合媒體報導，今年年初，河北保定5歲的王啟銘肝臟衰竭，其父王歡割肝救子。出院不久，王啟銘又患上急性移植物抗宿主病。捐肝不到4個月的王歡又為愛子捐出骨髓。沒想到，王啟銘很快出現了感染和排異。一個粉粉嫩嫩的孩子被病痛折騰的渾身腫脹發黑，嘴角時不時滲出鮮血。很多網友看哭了，有人表示，「如果有免費醫療，可以減少多少人間悲劇啊！」

王歡滿是感慨的說：「記得第一次肝移植手術第二天我準備從ICU轉出普通病房，護士推著我去看孩子一眼。我看到孩子身上插了很多管子，他看到我後對我笑，看到這一幕我的心終於懸下來了。那一刻我覺得沒有什麼比活著更重要，只要有一線希望就不會放棄。」

沒想到當時出院不到一個月，王啟銘開始發燒，身上起滿皮疹。再次住院期間一直發燒，專家會診後做了詳細檢查確診為急性移植物抗宿主病。肝移植專家說急性移植物抗宿主病很少見，通常發生在移植後早期，是移植後早期死亡的重要併發症之一。

醫師查詢國內沒有肝移植後骨髓移植的案例，也不知道能否成功移植。因為王啟銘的肝臟來自父親，為了術後不出現對肝臟的排異，只能由王歡再次獻出骨髓挽救孩子。

骨髓移植後，王啟銘很快又出現了感染和排異。全身起滿疹子膚色變得黝黑，口腔潰瘍，嘴唇潰爛，輕輕觸碰都會讓啟銘痛苦萬分。長期服用激素藥物導致身體發胖，看著王啟銘之前陽光帥氣的照片對比現在的他完全不敢相信是同一個人。

王啟銘第一次看到自己現在這個樣子的時候嚇得哭了，大哭大鬧對媽媽說自己變成「醜八怪」。現在他已經習慣了麻木了，在他的眼睛裡我們已經看不到一個5歲孩子的該有的活力，病魔已經把他折磨得痛苦不堪。

最可怕的是腸道排異，王啟銘的肚子每天反覆复疼痛，痛得用拳頭捶牆，每天大便出血十幾次，整整兩個多月禁水禁食，完全靠輸營養液維持。腸道排異沒有特效治療，只能一天一天的扛著。

目前王啟銘的治療費用已經超過人民幣200萬(約新台幣8百60萬元)，早已是債台高築，可是孩子的抗排異之路還很長。為了賺取一些生活費醫藥費，捐肝後王歡下床就和病友家屬一起跑快車掙錢，每天起早貪黑。一次復查肝功能，指標異常，醫生要求他停止工作，為了掙錢，王歡只能繼續工作著。

病魔把5歲小孩折磨的痛苦不堪。影片截圖
病魔把5歲小孩折磨的痛苦不堪。影片截圖
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