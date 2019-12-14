「破產」是笑話？王思聰攜女伴4跟班 瀟灑赴日滑雪

王思聰名下2200萬資產被凍結，原因是股權糾紛。此前，王思聰更是多次被傳出限制高消費的消息，雖然一邊在傳各種看似「玩完」的消息，但另一邊王思聰的富貴生活卻依然在進行。近日，有網友曬出了在日本偶遇王思聰的照片，並配文「日本偶遇依然很瀟灑。」照片中，王思聰拿著單板，身邊還有一位同行的女伴，似乎是準備去滑雪，狀態好像沒受到名下2200萬財產被凍結的影響。

上游新聞綜合自新浪微博、上海熱線等報導，有網友爆料，王思聰近日來到了日本滑雪，身邊還一如既往地有女子跟著，身後的跟班也足足有四個，幫忙拿滑雪的裝備和打下手，怎麼看王思聰都不像是面臨寒冬的樣子。

不過，有網友研究後指出，王思聰負債後帶出門的女伴，和以往女友的顏值相比是「日益低下」，「難道是因為欠債無錢，只能放低架子找普通女孩？」

王思聰名下的公司破產的破產、倒閉的倒閉，各種股權糾紛更是不絕於耳，雖然王思聰生活依然滋潤，但是卻苦了之前公司的員工。

從王思聰旗下直播公司員工的自述看，公司破產之後，自己面臨失業，更讓自己的人生處於了瓶頸期，話語中盡是說不盡的辛酸。

如今的王思聰只能說少了之前的高調，轉而低調的奢華了起來，常被偶遇出入各種高檔場所。看到王思聰如今的狀態，感覺網傳一切「破產」的消息都是一個笑話，他沒有因此落魄，反而平靜如常。