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港產片取景地「中國冰室」年底結業 老闆：保育只是講講

2019-12-14 09:29香港01 記者陳諾希、郭倩雯／報導

冰室裝潢仍保留60年代的味道。香港01記者郭倩雯／攝影
冰室裝潢仍保留60年代的味道。香港01記者郭倩雯／攝影
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屹立廣東道半世紀的中國冰室，將於本年底光榮結業。1964年開業的冰室，除了馥郁撲鼻的食物、每張熟悉的臉孔值得緬懷，中國冰室同見證港產片最輝煌的時代，成為多套為人熟悉的港產片的拍攝場地，《新不了情》、《PTU》等在冰室中拍出一段段精彩的畫面。中國冰室為家庭式經營，老闆譚先生指結業並無特別原因：「應該完結束就完結啦。」特色磚牆、吊扇、閣樓設計等復古又地道的氛圍伴隨冰室結業一併拆除。

記者13日早餐時段來到冰室，甫踏進冰室已傳來馥郁的香味，亦有一股傳統的味道。冰室仍然保留60年代的裝潢，泛黃的牆身及七彩馬賽克拼砌而成的磚牆、閣樓連接地下的木製樓梯；冰室內人流不多，一片寂靜，位位食客都細味眼前的食物，有的在悠閒地讀報。而不是如一般餐廳的喧鬧，人人只顧低頭看電話，此情此景，彷如回到60年代，買少見少。

負責人：香港保育只是講講

中國冰室曾見證著港產片最輝煌的時代，冰為昔日多套電影拍攝場地，如《PTU》、《新不了情》、《性工作者十日談》等，令人影像深刻。「香港保育只是講講」、「政府保育都是廢話」譚伯父指，有日本客人得悉結業的消息後立即泣下如雨，「日本人都喊，香港（政府）做過什麼呢」。譚生解釋，政府有相關保育政策，「但一直都是講多過做，得個拖字，香港人都慣啦」，若沒有政府協助，他們沒有能力保留冰室的一切。伯父語帶輕鬆地說：「所以沒得講啦，該走就要走啦」

光顧冰室十多年的老顧客盧太對結業一事感到不捨，她於今日下午往外地旅遊，仍把握時間，早上到冰室嘆奶茶，拍照留念。最教她念念不忘的是一杯香滑的熱奶茶，「每次去完旅行回港，第一時間就是飲奶茶」。盧太認為冰室裝潢保留了60年的特色，她亦體諒老闆清拆的決定，「他這樣做一定有他的原因」。

老顧客盧太對結業一事感到不捨，她於今日下午往外地旅遊，仍把握時間，早上到冰室嘆奶...
老顧客盧太對結業一事感到不捨，她於今日下午往外地旅遊，仍把握時間，早上到冰室嘆奶茶，拍照留念。香港01記者郭倩雯／攝影
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中國冰室曾見證著港產片最輝煌的時代，冰為昔日多套電影拍攝場地，如《PTU》、《新...
中國冰室曾見證著港產片最輝煌的時代，冰為昔日多套電影拍攝場地，如《PTU》、《新不了情》、《性工作者十日談》、《迷離夜》等，令人印象深刻。圖／香港01提供
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延伸閱讀：

中國冰室-ptu-場景成經典-盤點8間已消失的茶記回憶

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文章授權轉載自《香港01》

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