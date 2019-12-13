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兒才3歲！杭州CEO救跳河女遇難 上百人自發獻花致敬

2019-12-13 13:57世界日報 杭州13日電

影片來源：YouTube

11日晚上7點多，杭州下沙幸福南路附近，一個女孩突然跳河輕生。恰好，路邊一個小伙子經過，立刻跳下去救人。三個多小時之後，救援人員在冰冷的河水裡找到了兩人。奈何，女孩沒了呼吸，見義勇為的小伙子也走了。小伙子叫張雪領，才29歲，是一家網路技術公司的CEO，兒子才3歲。

杭州一小伙為救跳河輕生女孩遇難，為一公司CEO兒子才3歲 (取材自齊魯晚報)
杭州一小伙為救跳河輕生女孩遇難，為一公司CEO兒子才3歲 (取材自齊魯晚報)
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錢江晚報報導，12日晚上，在夜幕下，杭州下沙七格閘邊的這一場景，任誰看見都會留下眼淚。上百市民懷抱著鮮花，自發來到張雪領出事的地方，眼含熱淚肅立河邊，忍著悲痛，喊著：「英雄走好！」

杭州一小伙為救跳河輕生女孩遇難，為一公司CEO兒子才3歲 (取材自都市快報)
杭州一小伙為救跳河輕生女孩遇難，為一公司CEO兒子才3歲 (取材自都市快報)
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杭州成典網路技術公司副總劉哥表示，「我也是剛剛知道這個消息，一開始不清楚情況，不肯相信。現在我明白了，張雪領他是會做出這樣舉動的人。」

劉哥說，張雪領做事有著不符合年齡的成熟。「他自己帶一個渠道團隊，去跑客戶，幫助商家地推，親力親為各種出差。演講談判實力很強，做事雷厲風行。」員工犯錯，張雪領會批評，「要求嚴格，責任心很強。」公司正處於上升期，每個月都有好幾場招商會，張雪領忙得基本沒有休息的時間。

據報導，張雪領大學畢業後，就開始在杭州做銷售。做了5年多的銷售，「迸發了社區團購的理念，和姐姐一起做了一個新零售平台，一點一點做大。」靠拼出來的幸福，卻在寒冷冬夜戛然而止。

「你知道嗎？昨天，其實雪領正在忙著聯繫機構，想幫著偏遠山區賣他們囤積的土特產，本來這一件好事就要上線了……。」劉哥說不下去了。一個心願還沒有完成，張雪領就走了。

張雪領的堂哥張善偉說，張雪領的父母年邁，老父親早年還出過車禍，現在行動不便，「他很懂事，很孝順，前段時間，雪領還把父母接到了杭州，前幾天剛送回來。因為擔心老兩口身體無法承受喪子之痛，還沒告訴他們實情。張雪領的姐姐已趕往杭州，而他也即將前往。

彥張村村主任張善景說，他知道此事後很悲痛，張雪領在村裡是有名的懂事孩子，與街上的人見了面都熱情打招呼，很懂事。

據張善景和另一位村支部委員張朝偉表示，村裡和附近的坑塘河溝二、三十年都沒有過水，他們印象中的張雪領不會游泳。張善景說，他上次與張雪領見面還是中秋節，他感覺救人這個事發生在張雪領身上一點都不例外，因為張雪領從小就經常幫助他人。

目前警方已經初步了解整個事件經過，已經向有關部門提請申報見義勇為。同時，公安分局民警自發向張雪領的家人捐款

中秋節公安捐款

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