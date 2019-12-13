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大陸豬價漲翻天 炒豬團惡意投放非洲猪瘟病毒餌

2019-12-13 12:58聯合報 記者戴瑞芬／即時報導

非洲豬瘟橫行，大陸今年以來豬肉價格飆漲，「炒豬團」因此坐大，跨省收豬、販豬、炒豬，而不管其中有沒有病豬；有的散播疫情謠言，製造社會恐慌情緒，甚至向他人飼養的豬群投放非洲豬瘟病毒。

新華社旗下半月談微信公眾號調查採訪發現，不法商人結成「炒豬團」，瞄準生豬價差大且省際間難以監管的地區，採用各種非法手段跨省偷運生豬，暗地交易，牟取暴利。

炒豬團一天可從當地調出生豬超過4000頭。據測算，每頭平均毛利潤在人民幣1000元。每車按照運送100頭計算，可獲利人民幣10萬餘元。「有多少豬，都可以吃下。」商販放出豪言，可以提供大額定金，只為收購生豬。

針對炒豬團的偷運行為，各地雖然加大省際間高速路口聯合查緝的力度。然而，不法分子在調運手續、檢疫證明等方面大做手腳，甚至買通緝查人員，逃避監管，蒙混過關。

報導指出，散播疫情謠言，低價收購生豬，是炒豬團暴利炒豬的常用手段。甚至炒豬團先向養殖場、養殖戶的豬群邊丟棄死豬，或是投放帶非洲豬瘟病毒的餌料，然後製造、散佈發生疫情的消息，大幅壓低價格買豬，進行炒豬。

炒豬團非法調運生豬，豬價並未因而降低。報導指出，炒豬團吃完差價，豬價仍與市場價格持平，消費者未享受到低價豬肉。

大陸今年以來豬肉價格飆漲，「炒豬團」因此坐大。本報資料照片
大陸今年以來豬肉價格飆漲，「炒豬團」因此坐大。本報資料照片
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非洲豬瘟疫情豬價

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