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珠海豆腐廠疑遭投放老鼠藥 急召291斤豆製品

2019-12-13 12:35聯合報 記者戴瑞芬／即時報導

珠海市生產豆腐的粵淇食品廠疑似遭人投毒，291斤豆製品已流向市場，昨日連夜緊急從市場召回。珠海市公安局表示，珠海地區各大企業食堂工作群、幼稚園聯絡群等傳得沸沸揚揚的訊息，點名粵淇食品被投放老鼠藥，但已招回的203斤產品皆未發現異常，警方正擴大偵查。

珠海各大企業食堂工作群、幼稚園聯絡群等朋友圈昨日迅速傳播，珠海公安審訊時犯人供稱把老鼠藥投入豆腐廠的油窩裡，引發街坊熱議，珠海各大幼稚園今日已全部停止使用豆製品。

珠海市香洲區市場監督管理局並發布通報稱，被點名的粵淇食品廠生產的油炸豆腐泡存在食品安全隱患，並立即啟動應急預案，責令該公司封存尚未出廠的涉事產品，召回已出售涉事產品並立即停產整頓。

粵淇食品廠因此自清召回已經流出市面的291斤豆製品，但珠海市香洲區市場監督管理局表示，已召回的203斤產品未發現異常。新京報報導，香洲區醫療機構暫未接獲市民因食用油炸豆製品（油泡）引起不適的報告。

新京報報導，疑似投毒事件是因為有網貼發佈微信聊天截圖內容「有人將老鼠藥放豆腐廠油鍋內」，但目前沒有得到官方證實。針對是否有人投毒的問題，珠海市公安局表示，正在擴大偵查。

珠海地區各大企業食堂工作群、幼稚園聯絡群等朋友圈截圖。取自新京報
珠海地區各大企業食堂工作群、幼稚園聯絡群等朋友圈截圖。取自新京報
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