喊女學生「寶寶」 寧波大學副教授遭舉報

內地高校性騷擾醜聞不斷，寧波大學副教授遭舉報後被停課處理。 (取材自北京青年報) 分享 facebook

高校教師再爆性騷擾！一名自稱寧波大學的學生12日在網上舉報，遭到位於浙江的寧波大學黃姓副教授性騷擾，頻稱她為「寶寶」，並一再主動要求親近該生。寧波大學教師教育學院稱學院紀委已介入，對該老師做出暫時停課處理。

北京青年報報導，該名學生舉報內容指出，黃姓副教授是在2019年國慶節期間與學生添加微信。此後，黃某明多次主動發來信息，一開始讓人覺得人很和藹可親，但後來的內容和表情讓該學生覺得很怪異。

在該網友發布的微信聊天截圖中看到，黃某明會稱當事人為「寶寶」，並經常發「麼麼噠」，發來的表情也是動態表情，會發送「麼麼」。網友的舉報內容中稱，黃某明想要她的自拍照，說要保存照片。也向她要課表，甚至主動說要陪該女生去考研，「我真的越來越感覺不對。而且非常恐慌和害怕」。

報導指出，黃某明為寧波大學教師教育學院數字媒體系主任，職稱是副教授。當事人曾找到院系的老師、系主任、副書記等人反映問題，但沒有得到正面的回覆，目前，自己已經退了黃某明的課。

對此舉報，寧波大學教師教育學院12日發布通報稱，「關於我院某女生網路舉報一老師之事，目前我院已向該女生初步了解情況，學院紀委已介入，對該老師做出暫時停課處理，進行具體調查。如情況屬實，將按有關規定嚴肅處理」。而寧波市江北區公安局文苑派出所也接到了學生被騷擾的報警。