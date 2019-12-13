「胸口有點難受…」 日工作14小時 100分滴滴司機猝死

57歲劉姓司機曾開過修車鋪，在工地燒過電焊，還開過渣土車、挖掘機，開滴滴車不到半年。 (取材自時代快報) 分享 facebook

南京一名劉姓的滴滴司機在載客時突感不適，經乘客報警，仍送醫不治。據調查，出事司機每天工作在14個小時左右，而且平日很少休息，此事讓網約車司機過勞問題再度浮上水面。

據現代快報報導，男乘客指出，當天他打滴滴去區政府辦事，距離目的地不遠時，司機告訴他「不舒服，胸口有點難受」，隨後，司機仍奮力將車子停到路邊安全地方。

警方接獲報案後迅速趕往，據目擊者稱，現場停著一輛香檳色的轎車，司機穿著藍色棉衣，嘴巴微張，坐在座位上不動了。

對於此噩耗，親友都難以接受。57歲劉姓司機曾開過修車鋪，在工地燒過電焊，還開過渣土車、挖掘機，開滴滴車不到半年。

報導指出，劉姓司機的妻弟說，可能是為了幫兩個已經成家的孩子減輕負擔，也可能為了日後考慮，堅持要跑車，一整年幾乎在工作，每天工作至少14小時。

他的兒子說，自從父親開始跑滴滴後，彼此見面時間就少了，早晨7點多出門，一般每天都要到晚上11點才到家，每個月收入五六千。

據報導，劉師傅2016年註冊成為平台司機，服務分100分，在服務期間受到了廣大乘客的一致好評，在這一份合同到期後，換一輛新能源電動汽車繼續跑。劉姓司的死因仍在調查中，是否過勞猝死，也引起熱議。

據滴滴解釋，6月公布司機防疲勞駕駛規則，所有駕駛員累計滿4小時且之間一次性休息時間不足20分鐘的，需要下線休息20分鐘才能再接單，而達到一定計費時長後，必須休息6小時才能上線。