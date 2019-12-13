親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

年終賽／31分鐘速勝布莎南 戴資穎分組第二晉四強

整理包／遠航復飛恐成空 成立一甲子為何卡在「亂流」

「胸口有點難受…」 日工作14小時 100分滴滴司機猝死

2019-12-13 12:59世界日報 上海13日電

57歲劉姓司機曾開過修車鋪，在工地燒過電焊，還開過渣土車、挖掘機，開滴滴車不到半...
57歲劉姓司機曾開過修車鋪，在工地燒過電焊，還開過渣土車、挖掘機，開滴滴車不到半年。 (取材自時代快報)
分享

南京一名劉姓的滴滴司機在載客時突感不適，經乘客報警，仍送醫不治。據調查，出事司機每天工作在14個小時左右，而且平日很少休息，此事讓網約車司機過勞問題再度浮上水面。

據現代快報報導，男乘客指出，當天他打滴滴去區政府辦事，距離目的地不遠時，司機告訴他「不舒服，胸口有點難受」，隨後，司機仍奮力將車子停到路邊安全地方。

警方接獲報案後迅速趕往，據目擊者稱，現場停著一輛香檳色的轎車，司機穿著藍色棉衣，嘴巴微張，坐在座位上不動了。

對於此噩耗，親友都難以接受。57歲劉姓司機曾開過修車鋪，在工地燒過電焊，還開過渣土車、挖掘機，開滴滴車不到半年。

報導指出，劉姓司機的妻弟說，可能是為了幫兩個已經成家的孩子減輕負擔，也可能為了日後考慮，堅持要跑車，一整年幾乎在工作，每天工作至少14小時。

他的兒子說，自從父親開始跑滴滴後，彼此見面時間就少了，早晨7點多出門，一般每天都要到晚上11點才到家，每個月收入五六千。

據報導，劉師傅2016年註冊成為平台司機，服務分100分，在服務期間受到了廣大乘客的一致好評，在這一份合同到期後，換一輛新能源電動汽車繼續跑。劉姓司的死因仍在調查中，是否過勞猝死，也引起熱議。

據滴滴解釋，6月公布司機防疲勞駕駛規則，所有駕駛員累計滿4小時且之間一次性休息時間不足20分鐘的，需要下線休息20分鐘才能再接單，而達到一定計費時長後，必須休息6小時才能上線。

過勞上海

延伸閱讀

身上沒蓋被 桃市40歲街友猝死

發現時身上沒蓋被 桃園40歲街友猝死公園

17歲軍校生「快速轉頭」 竟致缺血性中風猝死

36歲男面試突失禁猝死 生前一句話曝致命原因

相關新聞

大陸豬價漲翻天 炒豬團惡意投放非洲猪瘟病毒餌

2019-12-13 12:58

珠海豆腐廠疑遭投放老鼠藥 急召291斤豆製品

2019-12-13 12:35

喊女學生「寶寶」 寧波大學副教授遭舉報

2019-12-13 12:59

滬擬建「臨港新片區產業大學」

2019-12-13 02:22

名牌仿冒品 上海破獲多起

2019-12-13 02:21

留學生漢語演講大賽

2019-12-13 02:21

「奇珍月恒」骨董鐘表展

2019-12-13 02:21

大陸高速公路省界收費站 全取消

2019-12-13 02:20

春運鐵路售票 南京宣導防騙

2019-12-13 02:20

影／七夕一天連劈3女 北大教師遭解聘

2019-12-12 17:29

影／公務員筆試第一仍擔心不穩 她在水杯下毒陷害競爭對手

2019-12-12 17:08

買千餘張票退800張 東航白金會員遭解約

2019-12-12 16:35

影／4.4億人次春運火車票開搶 熱門票搶光

2019-12-12 16:29

23人名寫錯15個 大陸女記者憑著漂亮成功轉移視線

2019-12-12 14:44

羊城廣州／八寶冬瓜盅 粵菜系特色名菜

2019-12-12 14:24

羊城廣州／珠江夜遊 70分鐘看盡兩岸璀璨美景

2019-12-12 14:21

羊城廣州／南平靜修小鎮 「山泉林溪石」特色生態

2019-12-12 14:19

羊城廣州／鎮海樓 記載廣州城兩千年歲月風華

2019-12-12 14:15

代言娃哈哈20年 王力宏突被解約 原因讓人哭笑不得

2019-12-12 13:45

2020春運火車票今開搶 搶票潮再現

2019-12-12 11:29

大唐女的「絕美牽手術」 如何引發一場當代風暴

2019-12-12 11:00

大陸偵破特大走私穿山甲鱗片案繳獲逾23噸5萬隻遭殺

2019-12-12 10:46

全球最多 中國今年監禁至少48記者

2019-12-12 10:45

2歲男童右眼刺入鋼針 西安神之手10秒拔除

2019-12-12 09:17

大場幫小戶 陸生豬產能加溫

2019-12-12 04:36

冬奧主辦地 崇禮辦滑雪節

2019-12-12 04:36

上海養老床位 今年新增7000個

2019-12-12 04:35

台商品輸陸 海關將採信第三方檢驗

2019-12-12 04:35

台式烏龍茶 陸將公告兩岸共通標準

2019-12-12 04:34

跨海又跨界 台灣網紅畫師教解剖

2019-12-12 04:33

廣角鏡／鳳凰溝景區 「楓」景吸客

2019-12-12 04:32

青海三江源 濕地增48個西湖

2019-12-12 04:32

南水北調5年 近2千萬人受益

2019-12-12 04:32

廣角鏡／冬日遊茶道

2019-12-12 04:31

春運備戰 陸鐵路今搶票

2019-12-12 00:32

中國最新非洲豬瘟疫情 野豬也感染

2019-12-11 23:00

大選倒數一個月 福建推台人返台優惠專案

2019-12-11 22:46

女做4項整形都失敗 協商不成遭醫生諷「醜人作怪」

2019-12-11 21:24

誘騙猥褻十多名女學生發生性關係的兩狼師 超級比一比

2019-12-11 20:59
看更多

熱門文章

23人名寫錯15個 大陸女記者憑著漂亮成功轉移視線

2019-12-12 14:44

記得今天是南京大屠殺82週年嗎? 馬英九還記得

2019-12-13 08:27

台澳混血美女棋士黑嘉嘉：人類目前無法戰勝AI

2019-12-12 13:40

達賴喇嘛：從香港可看出 極權制度不適合中國

2019-12-12 15:24

陶冬：中美「國運之爭」 將再鬥20年

2019-12-13 00:03

品牌大廠接連兵敗山寨大國 它被迫改名...仍躲不過追殺

2019-12-13 11:00

習近平將出席澳門回歸活動 宣布多項利多措施

2019-12-12 16:22

回歸20年 習近平將釋利多 澳門定位金融中心

2019-12-13 00:07

陸中小學生流行吸食「白粉」零食 還模仿吸毒亢奮狀態

2019-12-13 10:34

影／七夕一天連劈3女 北大教師遭解聘

2019-12-12 17:29

中國載人登陸火星還要多少年？官方透露：2045年前

2019-12-13 09:00

大陸高速公路省界收費站 全取消

2019-12-13 02:20

離岸人民幣暴漲600點 中間價上調近百點

2019-12-13 09:52

中共晉升上將軍銜儀式 習近平晉升七位中共上將

2019-12-12 18:14

大陸豬價漲翻天 炒豬團惡意投放非洲猪瘟病毒餌

2019-12-13 12:58

中國無印良品商標之爭 一次看懂

2019-12-12 15:08

港生申請當地大學人數創新低！專家歸因為政治不安定

2019-12-13 11:53

噁！服務員啃羊肉 骨頭扔回鍋燉湯…店家：已開除

2019-12-12 13:44

陸委會：兩岸春節加班機還在溝通聯繫

2019-12-12 17:54

中共中央經濟工作會議在北京舉行 強調穩字當頭

2019-12-12 19:24

大陸明年經濟 強化六穩

2019-12-13 02:16

紀念香港612 和你lunch活動 警蒙面監視

2019-12-12 23:58

生前無償捐血7.3萬毫升 湖北「獻血大王」身後捐器官

2019-12-12 13:46

買千餘張票退800張 東航白金會員遭解約

2019-12-12 16:35

中共經濟工作會議：明年抓好六項重點

2019-12-12 19:21

影／公務員筆試第一仍擔心不穩 她在水杯下毒陷害競爭對手

2019-12-12 17:08

北斗衛星導航產業 滬擁近百家

2019-12-13 02:19

債務壓力山大 中國企業違約者眾金額驚人

2019-12-12 21:07

名牌仿冒品 上海破獲多起

2019-12-13 02:21

代言娃哈哈20年 王力宏突被解約 原因讓人哭笑不得

2019-12-12 13:45

珠海豆腐廠疑遭投放老鼠藥 急召291斤豆製品

2019-12-13 12:35

王毅：2020中國外交聚焦六重點，批美「中國觀」走歧途

2019-12-13 11:41

陸訂明年經濟政策 「穩」字當頭

2019-12-12 23:55

留學生漢語演講大賽

2019-12-13 02:21

陸民營5G衛星 預計月底升空

2019-12-13 02:19

泛民促港府把握黃金時機 設獨立調查委會

2019-12-12 13:48

發改委稱中國將小幅度及高頻減息 引導利率下行

2019-12-12 16:29

大陸2020經濟政策敲定 傳中央經濟工作會議今閉幕

2019-12-12 16:34

滬擬建「臨港新片區產業大學」

2019-12-13 02:22

拚旅遊 落實帶薪休假制

2019-12-13 02:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top