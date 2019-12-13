大陸高速公路省界收費站 全取消

大陸交通運輸部12日指出，取消高速公路省界收費站工程建設已進入收尾階段，年底前基本具備取消全中國大陸高速公路省界收費站條件。

新華社報導，大陸交通運輸部新聞發言人孫文劍在當日召開的「取消高速公路省界收費站」專題新聞發布會上介紹，在工程建設方面，目前全大陸高速公路入口稱重檢測系統建設改造完工率達到100%，12月16日，全大陸將全面啟動實施高速公路入口稱重檢測；省界收費站正線改造完工率達93.02%，剩餘省界收費站正線改造按計畫在12月20日前完工。

孫文劍表示，在ETC發行上，截至12月10日，全中國大陸ETC客戶累計達到18545.99萬，完成發行總任務的97.17%；已完成網絡通信鏈路測試和系統功能測試，預計12月20日前全面完成聯調聯試各項工作。

報導指出，取消高速公路省界收費站，不是取消收費，而是在拆除省界實體收費站的同時，通過技術手段實現車輛跨省行駛時不停車快捷交費，是收費方式的改變。

針對取消高速公路省界收費站後收費人員安置問題，孫文劍表示，目前，人員安置有序開展，截至目前，已有25個省份開展了實際安置工作，累計安置9600餘人，收費人員隊伍總體平穩。

孫文劍表示，下一步，大陸交通運輸部將按照既定工作部署，加快推進聯調聯試、貨車ETC發行、政策清理規範等各項工作，確保如期優質全面完成目標任務。