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留學生漢語演講大賽

2019-12-13 02:21聯合報 中新社

12月11日晚，來自印尼、越南、泰國等國家的40名留學生參加廣西柳州市第二屆留學生漢語演講大賽。

泰國留學生漢語演講。 中新社
泰國留學生漢語演講。 中新社
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留學生泰國印尼

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