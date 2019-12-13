滬擬建「臨港新片區產業大學」

上海自貿區臨港新片區產、教、城融合新發展論壇12日舉行。會上宣讀了關於邀請臨港新片區高校聯盟共建產業大學倡議書，計畫建立「臨港新片區產業大學」。

中新社報導，臨港新片區產業大學將依託臨港集團的高技能人才培養基地、臨港創新管理學院等職業教育與企業大學平台，整合高校的學歷教育與社會服務能力，採用政府扶持、企業參與、高校支撐的模式，緊密結合新片區重點產業與人才需求，建立從在校大學生聯合培養、在崗職工技能提升到社會求職人員崗前培養的新型產業教育體系，為將臨港新片區建設成為人才的新高地貢獻力量。

論壇上，「臨港區域高校聯盟」更名為「臨港新片區高校聯盟」，上海海事大學當選為新一屆聯盟輪值單位。據悉，去年9月，臨港區域高校聯盟成立，上海電機學院擔任首屆輪值單位。上海海事大學黨委書記宋寶儒說，上海海事大學將深入推進與臨港新片區企事業單位的產學研合作，積極發展服務臨港新片區的高端智庫，助力臨港新片區社會發展。

一年多來，臨港地區產教城融合發展的良性態勢逐步顯現。今年臨港新片區的設立，為各高校進一步融入產教城融合提出了新的、更高的要求。上海市教育委員會副主任軒福貞希望各高校增強融入產教城融合的主動性，努力打破封閉辦學、自我評價的發展模式，為新片區發展培養「適銷對路」創新人才。

臨港集團創新管理學院執行院長李剛表示，臨港集團將按照產教融合發展思路，主動尋求與臨港高校合作，加大新型產業人才培養力度。上海電機學院黨委書記孫培雷對記者表示，要在更深層次、更寬領域、更加成熟地聯合新片區高校和其他兄弟院校，共同推進臨港新片區建設產教城融合發展，共同打造城興人旺、人心嚮往的未來之城。