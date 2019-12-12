影／七夕一天連劈3女 北大教師遭解聘

繼上海財經大學副教授錢逢勝猥褻女學生醜聞爆發後，北大助理教授、博導馮仁杰劈腿十多名女學生也被舉報，北京大學11日發布通報，撤銷馮仁杰教師資格，並予以解聘。得知校方的處置後，舉報人感動得「為北大校方點讚」。

荔枝新聞報導，「插足本科生，出軌已婚女，北大博導同時劈腿數十人！」一封包含私密對話的微博舉報，將高校狼師與數十位女性交往的真面目曝光。馮仁杰被指在今年七夕當天，早午晚分別約見包括舉報人在內共三名女子。舉報人劉女士指出，馮仁杰隱瞞過往婚史，以結婚為藉口，與多名女生發生性關係，「如果我不站出來，還有更多的『我』受害」，試了多個管道，劉女士一度舉報無門，最後她在知乎上遇到有相同遭遇的受害者，事件才終於獲得大眾注目。

劉女士在11月底向北大教師職業道德和紀律委員會舉報，馮仁杰得知曾多次想聯繫她。馮仁杰親屬也曾上網否認爆料，稱馮仁杰已報警處理。但在新聞事情曝光後，馮仁杰便再未聯繫劉女士，期間北大校方曾讓劉女士前往配合調查。

報導指出，「一經查實，絕不姑息」，調查結果出爐，北大11日發布情況通報，馮仁杰嚴重違反師德師風，故撤銷其教師資格，取消其有關人才計畫入選資格，報上級部門批准；取消其研究生導師資格並予以解聘。劉女士收到北京大學回覆後對處理結果表示滿意，「為北大校方點讚」當被問及是否還需要道歉，她稱「希望開始新生活」。

對於北大明快的紀律處理，央視熱評指出，上海財經大學及北大嚴處問題教師，不是「切割」，而是彰顯出高校對違反師德師風行為的零容忍態度。無論錢逢勝還是馮仁杰，都稱得上富有才華，相關高校處理前或有思量，最終依然嚴懲不貸，值得激賞。

人民日報也肯定北大處理，微評說錢逢勝、馮仁傑等人的下場再次說明，再有學術造詣，一旦師德敗壞，就會身敗名裂。措身高校，更須守住底線，絕不能把平台當作為所欲為的招牌！