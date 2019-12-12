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翁山蘇姬被告辯詞：羅興亞人只死1%，怎算種族滅絕？

影／公務員筆試第一仍擔心不穩 她在水杯下毒陷害競爭對手

2019-12-12 17:08世界日報 中國新聞組／北京12日電

因被婆家瞧不起，離婚的何姓女子努力想考上公務員，證明自己的能力 ，她如願拿到筆試第一名，卻因要讓工作機會更穩當的落在手裡，竟涉嫌以5萬元代價夥同肖某，將毒品放入水杯中陷害競爭對手，使對手無法通過政審。這樁劇情離奇的案件11月25日在北京順義法院開庭，何女與肖某均認罪。

北京青年報報導，2018年3月13日，何女為使國家公務員考試的競爭對手也就是本案的受害人受到行政處罰，找到肖某合謀，由肖某以應聘方式前往被害人工作單位接觸被害人。當月17日，肖某在被害人辦公室內，趁機將毒品放入被害人水杯中並確保其喝下，接著於次日撥打110舉報被害人吸毒。

被害人被逮後，警方從被害人辦公室電腦鍵盤下起獲甲基苯丙胺0.05g。經檢驗，被害人尿液中檢出苯丙胺和甲基苯丙胺，警方循線查出何女、肖某涉案及毒品，全案移送檢方。

何女稱，她通過肖某的哥哥找到肖某，原本只是想讓肖某應聘到被害人所在的單位，了解被害人是否有什麼不好的問題，好讓肖某在政審環節能「揭發」被害人；任務若未完成就每天給肖某1000元報酬，如果完成可給5萬元，已通過微信轉帳2萬元給肖某。她曾阻止肖某對被害人使用毒品，「我用微信語音給肖某說這個東西太恐怖，不要再用了。」

庭上的何女哽咽地說，她的婚姻工作一直很不順利，因前任丈夫是公務員，婆家認為她的教師職業比不上公務員，自己一直被瞧不起， 雖然最後離婚，但仍堅信丈夫對她的真愛，於是就想通過自己的努力考上公務員，「我當時真是心急了，我以第一名的筆試成績考了公務員。是我思想出現了偏差。」何女並自稱自殺過三次，認為自己有病，申請刑事責任能力鑑定。

肖某則稱，使用毒品這事是他和何女倆人商量的，「她說她妹妹懷孕了，讓我教訓教訓被害人。」

順義檢察院認為，何女、肖某欺騙他人吸食毒品的行為觸犯刑法，證據確實、充分，應當以欺騙他人吸毒罪追究其刑事責任。鑑於何女、肖某坦承犯案，依法從輕處罰，建議判處何女有期徒刑六個月至八個月，並處罰金；肖某有期徒刑六個月至八個月，並處罰金。此案未當庭宣判。

公務員毒品北京

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