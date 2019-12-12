影／4.4億人次春運火車票開搶 熱門票搶光

地球上最大規模的人口遷徙，一年一度的中國春運又要來了。下個月春運購票今日開搶，預計明年春運期間鐵路發送旅客達4.4億人次，年增8%。新京報報導，截至12日上午，春運首日由北京西站前往鄭州、重慶、西安等熱門地區的車票售賣情況火爆，有的車次已經沒有餘票。

報導指出，北京西前往重慶方向的一些Z字頭直達列車已經售賣完畢，甚至連候補購票的人數也到達了上限，僅有一些車程在25小時以上的普速列車尚有少量硬和硬座餘票。

值得注意的是，多條高鐵將在今年年底開通，投入明年春運。另外，今年春運火車票首採電子化作業，昨夜，北京客流量最為大的北京西站和北京站，均未出現排隊購票的人龍。

綜合媒體報導，2020年春節放假時間為1月24日（除夕）到1月30日。鐵路春運期達40天，其中節前為15天，節後為25天。明年1月10日是春運首日，當日車票的購票時間即為今日。

明年1月22日與23日將是民眾使用春運的交通高峰期，火車票起售時間為今年12月24日和25日；明年1月29日（正月初五）與1月30日（正月初六）為第一波節後返程高峰，返程搶票日期為今年12月31日和明年1月1日。

本月30日全中國鐵路實施年底調整，多條高鐵也將於年底陸續開通營運，包含因北京冬奧而建的京張高鐵，與張大高鐵、張呼高鐵、成貴高鐵等將開通，並面對首次「春運大考」。

另據明報報導，北京西站工作人員表示，電子客票早已開始小範圍使用，但大規模應用在春運還是首次。昨夜在北京站和北京西站的站外人流不多，過往人頭攢動的購票大廳和自助取票機外也人影疏稀，有超過一半的人工售票窗口前無人排隊。在石家莊打工的李先生來自內蒙的海拉爾，他與工友特地提前一日購買回鄉的車票，他表示不太清楚手機購票程序，票是通過年輕工友幫購的，但他認為科技給春運旅客帶來很大便利。