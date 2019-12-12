買千餘張票退800張 東航白金會員遭解約

東航白金卡會員高陽（化名）於兩年內購買機票1000餘張，同時又退票800餘張，東航認為高陽通過大量購票後又大量退票的方式濫用權利，只為延長達人券優惠的有效期，造成東航嚴重的經濟損失，遂關閉高陽的會員帳戶。高陽不服提起訴訟，一、二審均認為高陽此舉是違反東航「會員手冊」規範的不當行為，東航有權解約。

澎湃新聞報導，東航推出「達人計劃」，滿足條件的會員可以按比例獲得「達人券」，於下次購票時抵扣，但有效期為航班成行後180日內。白金卡會員高陽參與「達人計劃」，獲得不少達人券，並全部在有效期內用完。

2018年11月23日和12月3日，東航通知高陽違反規定，將對他的白金卡降級。東航稱，高陽自2017年1月起，兩年內購買機票1118張，退票830張，使用的客票僅為161張，東航有理由懷疑高陽為延長達人券的有效期，通過大量購票後又大量退票的方式濫用權利，使機票喪失再銷售的機會，給東航造成嚴重的經濟損失。同年12月31日，東航關閉高陽的會員帳戶，並凍結其帳戶積分。

高陽認為買票、退票是他的權利，遂提起訴訟，請求法院判令東航繼續履行合同、恢復白金卡會員等級和卡內積分並賠償損失等。

一審法院認為，根據東航「會員手冊」規範，高陽大量購票、遲延退票是肆意濫用權利，必然給東航機票的銷售和正常運營帶來不利影響，構成手冊中的「不當行為」，東航有權解除雙方的服務合同、取消會員帳戶以及繼續參加會員計劃的資格，判決駁回高陽的全部訴請。

高陽不服上訴。上海一中院認為，若確定高陽頻繁購票退票的行為合規合理，則不排除在極端情況下出現航空公司商業航班上旅客減少甚至空無一人的情形，顯然有違合同誠信和信賴義務，故認定高陽上述行為不具有正當性。至於積分部分，上海一中院認為，依據合同法，東航應至少提前6個月通知高陽關閉其帳戶以及帳戶關閉後無法使用帳戶內積分，高陽要求恢復該筆積分的上訴請求，予以支持。