2020春運火車票今開搶 搶票潮再現

大陸2020年鐵路春運首日火車票今天正式開搶。春運期間預計大陸鐵路發送旅客人次將較上年增長8.0%，達到4.4億人次。昨夜北京客流量最為大的北京西站和北京站，均未出現排隊購票的人龍，原因明顯是今年實行電子客票，免除排長隊等候購票之苦。

據香港文匯網和星島網，由於購票電子化因此網上湧現「2020春運火車票搶票攻略」，網上搶票大戰一觸即發。此外，哪些車次可用電子客票？沒有紙質票怎麼報銷？退改簽方便嗎？學生該如何操作？

2020年鐵路春運自1月10日開始，2月18日結束，共40天，節前15天，節後25天。據國鐵集團介紹，全國鐵路預計發送旅客4.4億人次，同比增加3257萬人次，增長8.0%，日均發送旅客1100萬人次。

按照鐵路春運火車票互聯網和電話訂票提前30天發售，車站售票窗口、代售點提前28天發售的規定，12月12日，旅客可通過互聯網和電話購買春運首日火車票。

此外，2020年1月17日(臘月二十三)的火車票起售時間為2019年12月19日。2020年1月22日(臘月二十八)、1月23日(臘月二十九)為出行高峰期，火車票起售時間為2019年12月24日和25日。

2020年1月29日(正月初五)和1月30日(正月初六)將迎第一波節後返程高峰，返程搶票日期為2019年12月31日和2020年1月1日。

目前，火車購票途徑主要有五種，包括：撥打電話95105105(外地訂票需加撥出發地區號)，登錄中國鐵路12306網站(www.12306.cn)，登陸12306手機APP，火車站售票窗口，鐵路客票代售點及火車站自動售票機。需要注意的是，中國鐵路12306網站和電話購票開放時間為早上6點至晚上11點。

據國鐵集團表示，今年大陸鐵路部門進一步升級擴容鐵路12306售票系統，使系統日穩定售票能力從1500萬張提高到2000萬張。

鐵路部門還擴大既有高鐵幹線和城際鐵路電子客票應用範圍，新建高鐵線路隨開通運營同步實施電子客票，實現電子客票在全國高鐵線路的基本覆蓋，讓廣大旅客購票取票、驗票乘車更加方便快捷。

此外，候補購票服務由部分旅客列車推廣至所有旅客列車，為旅客提供更好的購票服務體驗。

如果車票開售的第一時間沒有搶到票，旅客還有一些「撿漏」機會。這其中包括：開售30分鐘後，如有旅客未及時付款，車票會重新返回系統發售；開車前15天，是退票高峰期；開車前48小時和24小時，系統會放出部分剩餘車票；一般22點到23點是退票高峰；每個停靠車站有一定比例的分配票額，如有未售完的票，開車前一天餘票將再次出售。

另外，沒有搶到票的旅客，也可以使用中國鐵路12306網站和App中的「候補購票服務」功能。