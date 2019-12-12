大陸偵破特大走私穿山甲鱗片案繳獲逾23噸5萬隻遭殺

杭州海關緝私局近日與溫州市公安局聯合偵破一宗特大走私瀕危野生動物及製品案，拘捕疑犯18名，查證涉嫌在一年多以來走私穿山甲鱗片共23.21噸，約有五萬多隻穿山甲被殺害。

據央視報導，23噸多鱗片意味著有近5萬隻穿山甲慘遭毒手，這是近年來大陸海關緝私部門查獲數量最多的一宗穿山甲鱗片走私案。

報道指出，涉案犯罪集團先在尼日採購穿山甲鱗片，再委託境外的走私集團偷運到南韓的釜山港，然後再委託另外一個境內的走私集團在今年10月底將穿山甲鱗片走私到溫州甌海。藏有穿山甲鱗片的貨櫃混裝在四十多個貨櫃，裏面堆滿了用麻袋裝的貨物，裝薑片的麻袋放在外部，裝有穿山甲鱗片的麻袋則放在貨櫃中部偏後部的位置，以圖避開檢查。

經過清點，裝著穿山甲鱗片的麻袋一共306包，總重10.65噸。後經查證，該犯罪集團2018年11月以來還走私過重12.56噸的穿山甲鱗片至中國大陸境內，一年多以來總共涉嫌走私穿山甲鱗片23.21噸。