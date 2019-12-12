全球最多 中國今年監禁至少48記者

總部設在紐約的保護記者委員會（CPJ）11日發表報告，指出中國大陸今年囚禁了至少48名記者，取代土耳其成為全球打壓記者最嚴重的國家。報告指出，政治、人權及貪污問題是導致記者被囚的主因，他們被指控顛覆國家及製造假新聞。

據路透社和法新社，這份報告稱，今年全球有至少250名記者被囚禁，在中共國家主席習近平加強對傳媒管控下，今年至少有48名記者被監禁，較去年多一人。當局於新疆的鎮壓行動，導致數十名記者被捕，當中一些人因多年前的報導而被囚禁。

報告舉例指出，10月被捕的30歲中國獨立調查記者黃雪琴。她於今年10月17日被廣州警方以涉嫌「尋釁滋事」為由拘捕，她曾在網上發文稱自己6月9日參加了香港反送中大遊行，隨後其於廣州的家人被警方深夜上門調查。

針對全球囚禁記者最多的指控，中共外交部發言人華春瑩回應報告指出，美國操縱的這些組織已經沒有任何信譽可言，又說記者應該為在北京而不是在華盛頓工作感到幸運，強調中國是法治國家，任何人都不能凌駕於法律之上。如果觸犯了法律，不管是什麼身分，記者及公務員都會受到法律追究。她說，記者在提問前，應先了解清楚這40多人是否做了什麼違法事情。