大選倒數一個月 福建推台人返台優惠專案

總統選前倒數一個月，上周大陸廈門台協7日舉辦造勢大會，要動員廈門五千人返台投票。今日(11日)福建再推出2020年台人返鄉優惠套票方案，包含廈門航空、平潭海峽高速客滾公司與廈門閩台輪渡公司，分別推出元旦與春節期間往返閩台的優惠方案。

據公告指出，凡符合廈航為台人提供的從福建至台灣「一次往返」、「兩次往返」套票產品條件，機票優惠價分別為「一次往返」1680元人民幣（下同，約7000多台幣），「兩次往返」3480元（約近1萬5千台幣）。購票日期為從即時起到明年1月10日，剛好是明年總統大選1月11日前夕。

廈航的適用航線為廈門至臺北、廈門至高雄、福州至臺北、福州至高雄、泉州至臺北、泉州至高雄。「一次往返」去程為12月28日至明年1月11日；回程為明年1月12日至2月10日。

「二次往返」去回程時間需落在，第一個往返：去程為今年12月28日至明年1月11日；回程為明年1月12日至1月20日。

第二個往返：去程為明年1月17日至2月10日（含）；回程為明年1月17日（含）至2月10日（含）。