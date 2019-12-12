南水北調5年 近2千萬人受益

河北省水利廳日前表示，南水北調工程自2014年通水五年來，累計向河北供水58.3億立方米，受益人口達1982萬人。南水北調有效地遏制了河北地下水超採態勢，中國最大地下水漏斗區地下水位下降趨勢減緩。

中新社報導，有著「跨世紀的宏偉工程」之稱的南水北調工程於2014年通水。目前，河北省內南水北調受水區有7個設區市、雄安新區、2個省直管市，涉及91個縣（市、區）、26個工業園區等。

河北省水利廳表示，按照河北省人民政府批准的「河北省南水北調配套工程規劃」，規劃輸水幹渠4條，共計460.31公里，分幹渠及管道共101條，共計1577.4公里。據悉，南水北調中線發揮重大效益，大幅提升了河北省南水北調受水城鎮供水保證率，有效地遏制了地下水超採態勢，顯著地改善了河湖生態環境。

其中，在保證居民用水方面。2016至2018年，河北省抓住南水北調中線工程通水的機遇，在全省6個市的37個縣（市、區）實施農村生活水源置換，鋪設管道2960公里。農村生活水源置換項目的實施，徹底解決了黑龍港地區民眾飲用高氟水問題，又壓採了地下水。 2020至2022年河北計劃投資40億元人民幣，繼續實施農村生活水源置換，逐步實現城鄉供水一體化，同時徹底結束河北民眾飲用高氟水的歷史。 河北是一個缺水大省，是中國最大的地下水漏斗區。據河北省水利廳透露，今年以來，該省地下水位下降趨勢有所減緩。10月底，河北省地下水超採區淺層地下水位同比下降0.24米，下降幅度減少一半。