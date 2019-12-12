跨海又跨界 台灣網紅畫師教解剖

鍾全斌在廈門醫學院開課，講授「人體形態素描」。 圖／本報廈門傳真 分享 facebook

來自台灣的鍾全斌，2016年9月到廈門醫學院，擔任臨床醫學系人體形態素描課程的本科教學。今年，他被評為廈門市傑出青年人才，入選廈門市第五批台灣特聘專家。

一直在台灣樹德科技大學教授設計學的鍾全斌，和醫學本無交集。而與廈門醫學院的結緣，得從網路上一段手繪人體骨骼圖的視頻說起。

這段花費兩小時臨摹達文西名畫「維特魯威人」的視頻，被濃縮成40秒的廣告片，紅遍網路。鍾全斌因此成了網紅，也引起廈門醫學院的注意。當廈門醫學院邀請鍾全斌前往任教，他第一個反應是「廈門醫學院請我去當老師？到解剖室教畫畫？會不會搞錯了。」他仍決定跨海一試。

2016年9月，鍾全斌來到廈門醫學院，「人體形態素描」正式開課，廈門醫學院給了他兩間畫室。為了教臨床醫學學生畫好骨骼、肌肉和內臟，他專門自學了解剖學名醫的課程。在一般人心生畏懼的解剖實驗室裡，對著遺體捐贈者的大體，一畫就是幾個小時。

教授人體繪畫，鍾全斌有著自己的妙招－他喜歡手把手帶著學生畫，一邊介紹肌肉、骨骼結構，一邊示範明確的繪畫步驟。「老師，我就是因為不會畫畫才來讀醫，沒想到讀醫還要畫畫。」初聞學生「絕望的心聲」，鍾全斌有點哭笑不得。但他總是不厭其煩地告訴學生，「人體形態素描」不需要天分，只要找到合適的方法，加上持之以恆地練習。

為了鼓勵學生畫畫，鍾全斌利用課餘時間幫學生辦畫展，甚至自掏腰包買下學生的畫作。最讓他自豪的是，中國出版集團2018年出版的「中國大學生美術作品年鑒2017－2018」，廈門醫學院共有12件作品獲獎入刊。要知道，年鑒入選者絕大多數是美術專業學生。

鍾全斌常跟學生說：「要想成為一個藝術創作者，就要在基礎之上加入更多的思考，成長的經歷、讀過的書籍，都會變成創作的養分。」

因為畫工出色，教學得道，他還受邀參與山東衛視綜藝節目「我是先生」錄製。2017年，他獲得德國紅點傳達設計獎的Best of the Best獎項；2018年，他又以一組海報，在職業生涯第二度摘取德國iF設計大獎。設計界的世界三大獎，鍾全斌已經取其二。

鍾全斌再忙，都手不離筆，他給自己定下了規矩，每天堅持一張手繪。沒有時間，他就像擠海綿一樣找時間；坐車的工夫，他也能在顛簸中爭分奪秒地練習。他坦言自己不是天才，一切的成就，都是努力換取。他說，自己有一個夢想，未來能在廈門曾厝垵擁有一間藝廊，展售他的作品，讓更多普通民眾能夠走近藝術，把藝術帶回家。