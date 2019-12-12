大場幫小戶 陸生豬產能加溫

中國農業農村部10日召開的大型生豬養殖企業幫帶中小養殖場戶發展座談會表示，要引導企業發揮自身優勢，進一步帶動中小養殖場戶盡快補欄增養、恢復生產。

中新社報導，會議指出，生豬穩產保供是當前農業工作的重點任務，目前生豬生產出現止降回升的積極變化，產能正在加快恢復，但仍需一定周期，特別是部分中小養殖場戶恢復生產還面臨不少困難，養殖信心依然不足。做好大企業幫帶中小養殖場戶，是實現生豬穩產保供目標的有效措施，是打贏脫貧攻堅戰的必然要求。

會議強調，要多措並舉幫助帶動中小養殖場戶加快恢復生豬生產。按照農業農村部印發的「加快生豬生產恢復發展三年行動方案」要求，堅持抓大不放小，積極推動大場帶小場，做好防疫保生產，加強組織引導，落實扶持政策，創新幫帶機制，拿出務實管用措施，毫不放鬆抓好非洲豬瘟疫病防控，加快恢復生豬生產，為完成好生豬穩產保供任務提供有力支撐。

會議還指出，大型生豬養殖企業要充分發揮自身優勢，通過「公司+農戶」、託管租賃等方式，帶動中小養殖場戶升級改造防疫設施，健全防疫制度，以大帶小，以點帶面，實現企業和中小養殖場戶互促互進的雙贏。充分發揮基層畜牧獸醫技術支撐機構、行業協會、生豬產業技術體系的技術優勢，強化培訓和服務，幫助中小養殖場戶提升疫病防控和飼養管理水平。