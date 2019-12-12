上海養老床位 今年新增7000個

上海市民政局日前發布消息稱，截至本月初，上海今年已新增了7202張養老床位。「新增7000張養老床位」是2019年上海市政府「為老服務類」六項實事項目之一。上海是中國最早（1979年）進入人口老齡化的城市，並且老齡化程度至今還在加速加深。

統計顯示，2000年，60歲及以上的老年人口占到上海戶籍人口的18.3%；到了2018年底，這一比率已達34.4%。龐大的老年群體對社會養老服務產生很大的需求。上海市從1998年起將新增養老床位列入上海市政府實事項目，至2019年，該項目已持續22年。

上海市民政局方面表示，目前，2019年上海市政府實事項目中，所有的「為老服務類」實事項目已經全部完成。這些項目，除了養老床位，還包括：新建80家老年人日間服務中心，新增200個社區老年助餐場所等。

今年5月，上海市政府正式印發「上海市深化養老服務實施方案（2019-2022年）」，明確提出上海市養老服務深化發展的系統謀畫和增量、增能、增效的目標。

上海目前的養老服務格局是「9073」，即90%為居家養老、7%為社區養老、3%為機構養老。由於老年人更願意在熟悉的社區、熟悉的環境中得到養老服務，未來上海將重點加強社區養老。