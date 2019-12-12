青海三江源 濕地增48個西湖

青海三江源生態保護和建設二期工程取得階段性成效，圖為2017年9月23日拍攝的瀾滄江源頭濕地。 中新社 分享 facebook 青海省生態環境廳表示，青海三江源生態保護和建設二期工程（2013-2017年）階段性生態成效綜合評估日前完成。評估顯示，青海三江源生態保護和建設二期工程取得階段性成效，水體與濕地生態系統面積增加了308.91平方公里，約合增加了48個西湖湖面面積。

三江源地處青藏高原腹地，是長江、黃河、瀾滄江的發源地，是中國淡水資源重要補給地，是高原生物多樣性最集中地區，是亞洲、北半球乃至全球氣候變化敏感區和重要啟動區。

「青海三江源生態保護和建設二期工程規劃」實施期限為2013-2020年，實施範圍包括青海玉樹、果洛、海南、黃南4個州的全部21個縣和格爾木市的唐古拉山鎮，總面積為39.5萬平方公里。

青海三江源生態保護和建設二期工程（2013-2017年）階段性生態成效綜合評估顯示，二期工程實施以來，三江源地區生態狀況總體穩定，局部好轉與局部退化並存。

與一期工程相比，三江源生態系統宏觀結構總體好轉，三江源工程區草地整體呈現輕微好轉態勢，濕地與水體生態系統有所恢復，水土保持量和防風固沙量有所增加。

其中，水體與濕地生態系統面積增加了308.91平方公里，按西湖湖面面積6.39平方公里計算，相當於增加了48個杭州西湖的面積；荒漠生態系統面積減少了265.38平方公里，且地表水水質整體上呈穩中變好的趨勢，地表水水質監測斷面以I、II類水質為主。

同時，生態保護與生態修復措施效果明顯。與一期工程相比，三江源重點保護區域生態恢復狀況好於非重點保護區，且主要工程措施生態恢復效果明顯。