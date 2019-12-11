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女做4項整形都失敗 協商不成遭醫生諷「醜人作怪」

2019-12-11 21:24聯合新聞網 綜合報導

女子做整形手術失敗，多次協商後沒結果更被醫生說是「醜人多作怪」。圖擷自看看新聞
女子做整形手術失敗，多次協商後沒結果更被醫生說是「醜人多作怪」。圖擷自看看新聞
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日前大陸一名女子在一間醫美診所一口氣做了四項整形手術，包括鼻子、雙眼皮、法令紋和嘴巴，但最終這四項整形都沒能讓女子滿意，而且在多次溝通後醫護人員的態度讓她難以接受，沒想到在女子批評院方的醫德後對方竟直接對她說，「醜人多作怪」，讓女子氣炸。

根據「看看新聞」報導，日前大陸一名馮姓女子在貴陽一間整形診所做了四項手術，項目包括鼻子、雙眼皮、法令紋和嘴巴，她一次性做了四個項目，但效果都不是很好，手術完成後都沒能讓女子滿意，於是與院方產生了糾紛。女子表示她的雙眼皮和隆鼻更是發生了嚴重的問題，不僅眼睛的寬窄度做得不一樣，鼻子裡的填充物也放歪，導致一邊挺、一邊塌，讓她覺得鼻頭顯得特別大。

事後女子與院方展開協商但並不順利，與醫生交流的過程中她更遭受到侮辱，女子詢問是否能恢復到以前的樣子，但醫生卻無法給出具體的回答，女子氣不過表示醫生的醫德有問題，沒想到卻反被醫生說是「醜人多作怪」，造成女子心裡極大的陰影。

事後院方負責人表示，在女子不滿意的情況下會請院長再幫她做一系列的鑑定，如果有什麼問題也承諾將會負責到底，並進行積極的溝通，最終女子也同意相關的術後調整方案。

事件一出後許多網友紛紛驚呼「四項整形項目都失敗了，還敢回去讓他們修復？」、「還敢繼續在這個醫院做？」、「都不知道什麼亂七八糟整形醫院，還醫德醫風，只有錢錢錢」、「這種垃圾整形醫院還是別去了」、「不怕醫生報復嗎？」。

事後院方承諾，有什麼問題將會負責到底，並進行積極的溝通。圖擷自看看新聞
事後院方承諾，有什麼問題將會負責到底，並進行積極的溝通。圖擷自看看新聞
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整形手術修復醫護人員醫美

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