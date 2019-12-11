親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

美中貿易戰露曙光 分析師：本周六將宣布協議

基隆若要最大發展 柯文哲：併入北市最有效

誘騙猥褻十多名女學生發生性關係的兩狼師 超級比一比

2019-12-11 20:59聯合報 記者陳言喬／即時報導

大陸有兩所知名大學最近成了網路的熱搜詞，一個是北京大學、一個是上海財經大學，兩所211、958重點大學的兩名教授同時出現與多名女學生發生不正當關係，甚至強制猥褻。兩人都被女學生在網上檢舉，經學校調查屬實後開除教師資格。

第一個是北大國際數學中心博士生導師馮仁傑以結婚為幌子，劈腿十多名本校女學生，一天可連約好幾人，遭到了其中一位被約女學生爆料。

第二個是上財大副教授錢逢勝，財政部會計準則諮詢專家，財政部會計基礎理論專門委員會委員，歷任上海財經大學MPAcc中心主任，深夜把女學生鎖在車中猥褻，被害者用手機錄音，還公布了之前露骨的聊天紀錄。

有好事的網友將兩人的背景資料、學術成果、社會地位和犯罪行為做了一番對比如下：

一、學歷：馮仁傑本科畢業於中國科技大學，碩士畢業於美國約翰霍普金斯大學， 博士畢業於美國西北大學，為加拿大麥吉爾大學和美國馬里蘭大學博士後。現為北京大學國際數學研究中心研究員，是個標準的海歸。

錢逢勝本科碩士博士均為上海財經大學，是標準的國產。

二、年齡：錢逢勝生於1964年，現年55歲，已經是個糟老頭，看其照片也顯得比較猥瑣不堪；馮仁傑生於1983年，現年36歲，正值壯年，觀其相片還有一股英氣，身強體壯，一日四次郎應該不在話下，馮完勝錢。

三、地位：錢逢勝身兼財政部的專家，還身兼幾家上市公司獨立董事，在行業中有一定的名氣和地位。馮仁傑名氣還較小，要不是這次爆料，很多人也不會認識「馮叫獸」。錢完勝馮。

四、學術成果：錢逢勝主要編了兩本教材，著作就是和他老師一起完成的「會計原理」，還翻譯了兩本外國會計書籍。

馮仁傑主要研究領域為隨機矩陣和隨機幾何，曾多次在國際重要學術期刊上發表論文，出事之前剛剛與博士後韋東奕與田剛院士合作的論文“Small gaps of GOE”獲世界頂級數學期刊Geometric and Functional Analysis（GAFA）接受並線上發表。

就學術成果而言，55歲的錢逢勝僅靠翻譯和編書才只到副教授；馮仁傑則有一定本事，能夠在國際學術期刊上發表論文，在數學領域還是很不錯的。此點馮應該是完勝。

五、職務：馮仁傑是一個研究員，還有資訊說是助理教授、博士生導師。這個有些矛盾，研究員與教授是一個級別的，而助理教授應該比研究員要低檔一些，助理教授在北大似乎不能當博士生導師。

錢逢勝可是實打實的副教授，碩士生導師，財政部的專家，MPAcc中心主任。這點應該是錢稍勝馮。

六、財富：馮仁傑只是個科研教學人才，沒有在社會上兼任其他職務，收入也應該只是他科研教學的收入，最多在科研課題經費中賺點小錢，每年應該只有不到100萬元人民幣(下同)的收入。錢逢勝除了本校的教學收入之外，兼任了好幾家上市公司的獨立董事，有人計算過光這一塊就接近年收入200萬元，財政部專家也應該還有一部分補貼，錢的年收入應該不少於300萬元。此條錢完勝馮。

七、行為後果：二人所犯之事都與本校的女學生相關，但二人的性質不一樣。馮仁傑是打著結婚的幌子同時與十多名女生交往，雖然有違師德，但其人未婚單身，所為之事充其量是道德層面的，也可以說他只是一個「渣男」而已，他只是違反了北京大學的師規，並未觸及刑法，最多就是被北大除名。

錢逢勝可就不一樣了，他不僅被財大除名，辭去多家上市公司獨董身分，且行為明顯觸法，上海警方已經主動調查，他可能有牢獄之災。

北大國際數學中心前博士生導師馮仁傑。(取自網路)
北大國際數學中心前博士生導師馮仁傑。(取自網路)
分享
上海財經大學前副教授錢逢勝。(取自網路)
上海財經大學前副教授錢逢勝。(取自網路)
分享

北京大學上海

延伸閱讀

她參加許世賢基金會數學賽 成嘉義首位女性金牌...

12歲女孩Snapchat列死亡威脅名單 被...

抱女童坐在大腿上猥褻 客運司機被判3年6月

人夫教授外遇女學生8年 正宮告小三破壞家庭求...

相關新聞

女做4項整形都失敗 協商不成遭醫生諷「醜人作怪」

2019-12-11 21:24

福建推返台投票優惠套票 最便宜來回僅人民幣500元

2019-12-11 17:41

不寫作業讓爸爸氣炸 男童被逼獨自在車站跪地要飯

2019-12-11 20:26

裝潢糾紛挨告不滿 她帶6萬枚硬幣還錢法官傻眼

2019-12-11 18:51

林毅夫同獲大陸「當代經濟學獎」 獎金人民幣200萬

2019-12-11 18:27

學生寢室吃泡麵被罰買20箱示眾 校方：怕吃太多上火

2019-12-11 17:18

王思聰2200萬財產被凍 首富老爸不救

2019-12-11 17:17

大陸爆布魯氏菌疫情 人畜共通傳染一人確診109人呈陽性

2019-12-11 17:13

身陷黑洞版權爭議「視覺中國」關站整改

2019-12-11 16:50

布魯氏菌病疫情擴大 哈爾濱13學生染病

2019-12-11 16:47

母子斑馬線上被撞倒 小男孩起身怒踹轎車引爭議

2019-12-11 16:16

王力宏代言娃哈哈20年被解約 理由是年紀大

2019-12-11 15:23

女工長髮捲入製麵機慘死 掙扎影片曝光網友嚇壞

2019-12-11 14:11

籌建20年 澳門輕軌通車 民怨：多經賭場

2019-12-11 14:02

大二生初學格鬥被安排對打冠軍拳手 開場36秒就…

2019-12-11 14:00

陸配姐妹創業賣家鄉味 市集擺攤一票老主顧探班

2019-12-11 13:40

30億人次地表最大人口遷徙 大陸春運鐵路票明開搶

2019-12-11 12:23

澳門輕軌正式通車 官員坦言難收支平衡

2019-12-11 10:20

違建占地61畝 湖南豪宅申家大院夷為平地

2019-12-11 09:39

OL熬夜加班 眼睛過勞「漏水」急求醫

2019-12-11 08:54

廣角鏡／冰雪歡樂季啟動

2019-12-11 04:05

廣角鏡／收藏千餘古鎖

2019-12-11 04:03

高分七號衛星 首批影像質量佳

2019-12-11 04:00

時速600公里磁浮列車 浙江亮相

2019-12-11 03:59

5G自駕微公交 浙江試運營

2019-12-11 03:55

四川德陽雜技團 前進菲國薄荷島

2019-12-11 03:55

長三角一體化醫療整合 3億人受惠

2019-12-11 03:54

中國國家管網公司成立 重塑油氣市場

2019-12-11 03:43

澳門輕軌開通 年底免費搭乘

2019-12-11 03:43

廣角鏡／上海金光大道

2019-12-11 03:41

廣東廣州／李小龍祖居 影迷朝聖

2019-12-11 00:21

廣東廣州／象形點心夯 美食家獵味

2019-12-11 00:20

廣東廣州／永慶坊 老城區注入新活力

2019-12-11 00:20

廣東廣州／廢棄工廠變身美術館

2019-12-11 00:19

敲詐勒索扯出少女性侵案 多名女孩被賣給高官、富商

2019-12-10 20:22

大陸鼠疫擋不住！ 佛山海關查獲活鼠攜帶漢他病毒

2019-12-10 19:39

控華為誣告 前工程師：檢察院已立案調查

2019-12-10 16:53

名下有車 「冰花男孩」父親申請貧困戶被拒

2019-12-10 16:42

12歲童負氣離家 3個月獨自騎3000公里

2019-12-10 16:40
看更多

熱門文章

貴州山區出現紫禁城！大陸人好愛 無視習近平這樣說…

2019-12-11 10:00

港媒批民進黨：香港豆腐還要吃多久？

2019-12-11 00:11

反送中衝擊「香港7000家零售恐倒閉」 5600人將失業

2019-12-11 14:05

違建占地61畝 湖南豪宅申家大院夷為平地

2019-12-11 09:39

得罪女友？他被塗成「黑人」 司機誤以為老外頻撂英文

2019-12-11 19:16

他彩券中4000萬元超嗨 老闆一句話瞬間夢碎

2019-12-11 19:46

國台辦：大陸社保對台胞全覆蓋

2019-12-11 11:59

女工長髮捲入製麵機慘死 掙扎影片曝光網友嚇壞

2019-12-11 14:11

澳門輕軌正式通車 官員坦言難收支平衡

2019-12-11 10:20

國中生發明廚餘「神器」 讓倒垃圾再也不弄髒手

2019-12-11 14:59

時速600公里磁浮列車 浙江亮相

2019-12-11 03:59

OL熬夜加班 眼睛過勞「漏水」急求醫

2019-12-11 08:54

中共陸軍52人晉升將銜 其中6名中將

2019-12-11 11:39

母子斑馬線上被撞倒 小男孩起身怒踹轎車引爭議

2019-12-11 16:16

志在必得 陸企340億搶下非洲最大銅礦

2019-12-11 09:57

誘騙猥褻十多名女學生發生性關係的兩狼師 超級比一比

2019-12-11 20:59

大陸經濟成長 釋放「保5」訊號

2019-12-10 23:29

香港教育局稱將重懲30名「違反操守」涉示威教師

2019-12-11 12:24

王力宏代言娃哈哈20年被解約 理由是年紀大

2019-12-11 15:23

不寫作業讓爸爸氣炸 男童被逼獨自在車站跪地要飯

2019-12-11 20:26

一國兩制在港失敗？澳門：堅持一國原則尊重兩制差異

2019-12-11 10:57

新疆有多少再教育營？ 陸外交部：你們只關注這個點

2019-12-10 22:14

台灣烏龍茶兩岸共通標準 大陸近日將立項公告

2019-12-11 12:57

裝潢糾紛挨告不滿 她帶6萬枚硬幣還錢法官傻眼

2019-12-11 18:51

高院拒港府申請 禁蒙面法正式失效

2019-12-11 00:10

陸配姐妹創業賣家鄉味 市集擺攤一票老主顧探班

2019-12-11 13:40

澳門輕軌開通 年底免費搭乘

2019-12-11 03:43

30億人次地表最大人口遷徙 大陸春運鐵路票明開搶

2019-12-11 12:23

大陸爆布魯氏菌疫情 人畜共通傳染一人確診109人呈陽性

2019-12-11 17:13

指缺調查權力 香港監警會國際專家組全體請辭

2019-12-11 11:02

5G手機逆勢一支獨秀 陸11月出貨超500萬支

2019-12-11 14:46

吳釗燮：若北京鎮壓 台會與國際合作協助港人

2019-12-11 00:11

香港財政司司長預測 2019年香港經濟成長負1.3%

2019-12-10 22:20

選前挖走台友邦？ 陸學者：不存在這問題

2019-12-11 18:01

大二生初學格鬥被安排對打冠軍拳手 開場36秒就…

2019-12-11 14:00

福建推返台投票優惠套票 最便宜來回僅人民幣500元

2019-12-11 17:41

高分七號衛星 首批影像質量佳

2019-12-11 04:00

美國防授權法案挺台 「美艦應常態穿越台海」

2019-12-11 00:11

兩岸生醫產業合作區 將設莆田

2019-12-11 03:45

林毅夫同獲大陸「當代經濟學獎」 獎金人民幣200萬

2019-12-11 18:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top