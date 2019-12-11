誘騙猥褻十多名女學生發生性關係的兩狼師 超級比一比

大陸有兩所知名大學最近成了網路的熱搜詞，一個是北京大學、一個是上海財經大學，兩所211、958重點大學的兩名教授同時出現與多名女學生發生不正當關係，甚至強制猥褻。兩人都被女學生在網上檢舉，經學校調查屬實後開除教師資格。

第一個是北大國際數學中心博士生導師馮仁傑以結婚為幌子，劈腿十多名本校女學生，一天可連約好幾人，遭到了其中一位被約女學生爆料。

第二個是上財大副教授錢逢勝，財政部會計準則諮詢專家，財政部會計基礎理論專門委員會委員，歷任上海財經大學MPAcc中心主任，深夜把女學生鎖在車中猥褻，被害者用手機錄音，還公布了之前露骨的聊天紀錄。

有好事的網友將兩人的背景資料、學術成果、社會地位和犯罪行為做了一番對比如下：

一、學歷：馮仁傑本科畢業於中國科技大學，碩士畢業於美國約翰霍普金斯大學， 博士畢業於美國西北大學，為加拿大麥吉爾大學和美國馬里蘭大學博士後。現為北京大學國際數學研究中心研究員，是個標準的海歸。

錢逢勝本科碩士博士均為上海財經大學，是標準的國產。

二、年齡：錢逢勝生於1964年，現年55歲，已經是個糟老頭，看其照片也顯得比較猥瑣不堪；馮仁傑生於1983年，現年36歲，正值壯年，觀其相片還有一股英氣，身強體壯，一日四次郎應該不在話下，馮完勝錢。

三、地位：錢逢勝身兼財政部的專家，還身兼幾家上市公司獨立董事，在行業中有一定的名氣和地位。馮仁傑名氣還較小，要不是這次爆料，很多人也不會認識「馮叫獸」。錢完勝馮。

四、學術成果：錢逢勝主要編了兩本教材，著作就是和他老師一起完成的「會計原理」，還翻譯了兩本外國會計書籍。

馮仁傑主要研究領域為隨機矩陣和隨機幾何，曾多次在國際重要學術期刊上發表論文，出事之前剛剛與博士後韋東奕與田剛院士合作的論文“Small gaps of GOE”獲世界頂級數學期刊Geometric and Functional Analysis（GAFA）接受並線上發表。

就學術成果而言，55歲的錢逢勝僅靠翻譯和編書才只到副教授；馮仁傑則有一定本事，能夠在國際學術期刊上發表論文，在數學領域還是很不錯的。此點馮應該是完勝。

五、職務：馮仁傑是一個研究員，還有資訊說是助理教授、博士生導師。這個有些矛盾，研究員與教授是一個級別的，而助理教授應該比研究員要低檔一些，助理教授在北大似乎不能當博士生導師。

錢逢勝可是實打實的副教授，碩士生導師，財政部的專家，MPAcc中心主任。這點應該是錢稍勝馮。

六、財富：馮仁傑只是個科研教學人才，沒有在社會上兼任其他職務，收入也應該只是他科研教學的收入，最多在科研課題經費中賺點小錢，每年應該只有不到100萬元人民幣(下同)的收入。錢逢勝除了本校的教學收入之外，兼任了好幾家上市公司的獨立董事，有人計算過光這一塊就接近年收入200萬元，財政部專家也應該還有一部分補貼，錢的年收入應該不少於300萬元。此條錢完勝馮。

七、行為後果：二人所犯之事都與本校的女學生相關，但二人的性質不一樣。馮仁傑是打著結婚的幌子同時與十多名女生交往，雖然有違師德，但其人未婚單身，所為之事充其量是道德層面的，也可以說他只是一個「渣男」而已，他只是違反了北京大學的師規，並未觸及刑法，最多就是被北大除名。