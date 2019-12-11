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裝潢糾紛挨告不滿 她帶6萬枚硬幣還錢法官傻眼

2019-12-11 18:51聯合新聞網 綜合報導

女子因對法院判決結果心存不滿，於是帶了6萬枚1角硬幣到法院繳交。圖擷自看看新聞
女子因對法院判決結果心存不滿，於是帶了6萬枚1角硬幣到法院繳交。圖擷自看看新聞
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日前大陸一名女子因房屋的裝修事宜與設計公司發生糾紛，設計公司因此對女子提起告訴，並要求6000元人民幣（約新台幣2萬6千元）的賠償，最終法院判定設計公司勝訴，但女子因對判決結果心存不滿，於是帶了6萬枚1角硬幣到法院繳交，並要求設計公司前來親自清點硬幣，傻眼行徑令人哭笑不得。

根據「看看新聞」昨（10日）報導，這起糾紛發生在2017年7月，一名莫姓女子因房屋裝修事宜與廣西某間設計公司簽訂合約，但後來女子突然單方面終止合約，雙方因此產生費用糾紛，於是設計公司在2018年10月9日於當地人民法院對女子提出訴訟。

經過一審和二審的判決後，法院認為女子單方面中止合約沒有繼續履行，設計公司因合約產生的相關損失應由女子承擔，依法判決女子賠償該公司損失的6000元人民幣（約新台幣2萬6千元）。

但法院判決後女子一直沒有履行，於是設計公司便向法院申請了強制執行，但女子因對設計公司心存不滿，因此當天攜帶了6萬枚1角硬幣到法院繳交，並要求法官通知設計公司親自前來清點，後來承辦該案的法官將女子帶來的硬幣拿到法院的財物室清點，並進行勸解，女子也意識到自己的行為有所不妥，經過勸說後也已經照流程將錢拿到銀行繳款。

經過勸說後女子意識到自己的行為有所不妥，如今已經照流程將錢拿到銀行繳款。圖擷自看...
經過勸說後女子意識到自己的行為有所不妥，如今已經照流程將錢拿到銀行繳款。圖擷自看看新聞
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