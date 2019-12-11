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林毅夫同獲大陸「當代經濟學獎」 獎金人民幣200萬

2019-12-11 18:27聯合報 記者林則宏／即時報導

大陸近年新成立的重要經濟學智庫「北京當代經濟學基金會」，11日公布「2019年當代經濟學獎」得主為北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫、復旦大學泛海國際金融學院金融經濟學學術訪問教授魏尚進。該獎項獎金總額人民幣200萬元（約新台幣866萬元），並將獲頒金質獎章及證書。

北京當代經濟學基金會是由大陸國務院參事、國務院發展研究中心金融所名譽所長夏斌、復旦大學經濟思想與經濟史研究所所長韋森共同發起，2015年獲大陸官方批准設立，其學術委員均為大陸重量級經濟學者，並聘請馬斯金（Eric Maskin）等諾貝爾經濟學獎得主為學術顧問。

該基金會稱，鑑於林毅夫在中國農業生產組織與生產效率關係以及制度變遷兩個領域對於發展經濟學做出了傑出貢獻，以及魏尚進在競爭性儲蓄以及經濟全球化下國際貿易統一計算框架兩個領域對發展經濟學做出的傑出貢獻，將2019年當代經濟學獎授予兩人。

來自台灣的林毅夫，現任北京大學博雅特聘講座教授，新結構經濟學研究院創始院長，南南合作與發展學院創始院長，國家發展研究院名譽院長，大陸全國政協常委、經濟委員會副主任，國務院參事，「一帶一路」國際合作高峰論壇諮詢委員會主席等要職。

魏尚進畢業於復旦大學，後取得美國賓州州立大學碩士、柏克萊博士，為亞洲開發銀行（ADB）首位華人首席經濟學家，目前擔任美國哥倫比亞商學院終身講席教授、復旦大學泛海國際金融學院金融經濟學學術訪問教授，以及深圳高等金融研究院理事。

北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫。（本報系資料庫）
北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫。（本報系資料庫）
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北京大學復旦大學

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