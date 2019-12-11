親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

「我殺了你媽媽」 五金行老闆自曝殺妻後陳屍台南

大安森林公園以前長這樣！台北人：住了30年現在才知道

福建推返台投票優惠套票 最便宜來回僅人民幣500元

2019-12-11 17:41聯合報 記者林則宏／即時報導

為協助台灣民眾明年1月11日順利返鄉投票及過年，福建11日公布「福建2020年台胞返鄉優惠套票方案」，由廈門航空、平潭海峽高速客滾公司與廈門閩台輪渡公司，分別提供空中直航與客滾航線套票優惠方案。若搭乘平潭往返台灣的高速客滾輪「海峽號」或「麗娜輪」回台投票，往返船票僅需人民幣500元（約新台幣2,200元）。

福建台辦旗下微信公眾號「閩台e家」周三公告這項優惠套票方案，其中，搭乘廈門航空廈門至台北、廈門至高雄、福州至台北、福州至高雄、泉州至台北、泉州至高雄航班，一次往返票價只要人民幣1,680元（約新台幣7,300元），兩次往返人民幣3,480元。

其中，一次往返優惠票去程限定為2019年12月28日（含）至2020年1月11日（含）；回程限定為2020年1月12日（含）至2020年2月10日（含）。亦即明年1月11日投票日當天必須待在台灣。

兩次往返優惠票，第一次往返時間限定如前，第二次往返去程限定為2020年1月17日（含）至2020年2月10日（含）；回程也是2020年1月17日（含）至2020年2月10日（含）。即配合農曆春節返鄉過年。

「海峽號」、「麗娜號」和「中遠之星」等閩台客滾航線，同樣提供福建至台灣一次往返和兩次往返優惠套票，票價優惠達五折。

其中，「中遠之星」航線為廈門至台中、廈門至基隆、廈門至高雄。一次往返套票去程時間限定為2019年12月27日至2020年01月11日（截止中午12時）；返程限定為2020年01月12日（含）至1月31日。

兩次往返套票第一次往返時間如上，第二次往返時間限定，去程為2020年01月12日（含）之後乘船回台；回程為2020年01月26日（含）至1月31日期間乘船返回大陸。

平潭往返台北或台中的高速客滾輪「海峽號」、「麗娜號」，優惠票價限定的搭乘時間與「中遠之星」相同，但一次往返票價僅需人民幣500元（不含碼頭綜合服務費），兩次往返票價則為人民幣1,180元。

圖為「海峽號」今年7月從福建平潭首航高雄。（中新社）
圖為「海峽號」今年7月從福建平潭首航高雄。（中新社）
分享

廈門人民幣票價

延伸閱讀

阿里山石棹七彩琉璃光 秋冬限定夜景

廈門台商動員 喊5000人返鄉投票

對台26條措施 購屋就業升學…福建已落實19...

殺7人女魔逃亡廈門 化身酒吧「雪梨女神」

相關新聞

大陸爆布魯氏菌疫情 人畜共通傳染一人確診109人呈陽性

2019-12-11 17:13

裝潢糾紛挨告不滿 她帶6萬枚硬幣還錢法官傻眼

2019-12-11 18:51

母子斑馬線上被撞倒 小男孩起身怒踹轎車引爭議

2019-12-11 16:16

王力宏代言娃哈哈20年被解約 理由是年紀大

2019-12-11 15:23

林毅夫同獲大陸「當代經濟學獎」 獎金人民幣200萬

2019-12-11 18:27

學生寢室吃泡麵被罰買20箱示眾 校方：怕吃太多上火

2019-12-11 17:18

王思聰2200萬財產被凍 首富老爸不救

2019-12-11 17:17

身陷黑洞版權爭議「視覺中國」關站整改

2019-12-11 16:50

布魯氏菌病疫情擴大 哈爾濱13學生染病

2019-12-11 16:47

女工長髮捲入製麵機慘死 掙扎影片曝光網友嚇壞

2019-12-11 14:11

籌建20年 澳門輕軌通車 民怨：多經賭場

2019-12-11 14:02

大二生初學格鬥被安排對打冠軍拳手 開場36秒就…

2019-12-11 14:00

陸配姐妹創業賣家鄉味 市集擺攤一票老主顧探班

2019-12-11 13:40

30億人次地表最大人口遷徙 大陸春運鐵路票明開搶

2019-12-11 12:23

澳門輕軌正式通車 官員坦言難收支平衡

2019-12-11 10:20

違建占地61畝 湖南豪宅申家大院夷為平地

2019-12-11 09:39

OL熬夜加班 眼睛過勞「漏水」急求醫

2019-12-11 08:54

廣角鏡／冰雪歡樂季啟動

2019-12-11 04:05

廣角鏡／收藏千餘古鎖

2019-12-11 04:03

高分七號衛星 首批影像質量佳

2019-12-11 04:00

時速600公里磁浮列車 浙江亮相

2019-12-11 03:59

5G自駕微公交 浙江試運營

2019-12-11 03:55

四川德陽雜技團 前進菲國薄荷島

2019-12-11 03:55

長三角一體化醫療整合 3億人受惠

2019-12-11 03:54

中國國家管網公司成立 重塑油氣市場

2019-12-11 03:43

澳門輕軌開通 年底免費搭乘

2019-12-11 03:43

廣角鏡／上海金光大道

2019-12-11 03:41

廣東廣州／李小龍祖居 影迷朝聖

2019-12-11 00:21

廣東廣州／象形點心夯 美食家獵味

2019-12-11 00:20

廣東廣州／永慶坊 老城區注入新活力

2019-12-11 00:20

廣東廣州／廢棄工廠變身美術館

2019-12-11 00:19

敲詐勒索扯出少女性侵案 多名女孩被賣給高官、富商

2019-12-10 20:22

大陸鼠疫擋不住！ 佛山海關查獲活鼠攜帶漢他病毒

2019-12-10 19:39

控華為誣告 前工程師：檢察院已立案調查

2019-12-10 16:53

名下有車 「冰花男孩」父親申請貧困戶被拒

2019-12-10 16:42

12歲童負氣離家 3個月獨自騎3000公里

2019-12-10 16:40

大陸賭王洗心革面公益反賭 教人出千又入監

2019-12-10 14:44

澳門輕軌今天正式通車 全長9.3公里共設11個車站

2019-12-10 12:53

當中共掌握你的臉 黑色產業鏈賤賣臉孔數據

2019-12-10 11:43
看更多

熱門文章

貴州山區出現紫禁城！大陸人好愛 無視習近平這樣說…

2019-12-11 10:00

真有輕功水上飄！他輕鬆凌空踩水 真實身分曝光了

2019-12-10 20:46

港媒批民進黨：香港豆腐還要吃多久？

2019-12-11 00:11

反送中衝擊「香港7000家零售恐倒閉」 5600人將失業

2019-12-11 14:05

中共外交部：中國人權狀況如何 人民最有發言權

2019-12-10 19:23

港高院拒再批暫緩執行令 禁蒙面法正式失效

2019-12-10 19:20

中國駐吉布地軍港將完工 可停靠航空母艦

2019-12-10 19:36

香港反送中抗爭不停歇 她嘆：人民保母反成敵人

2019-12-10 19:18

違建占地61畝 湖南豪宅申家大院夷為平地

2019-12-11 09:39

敲詐勒索扯出少女性侵案 多名女孩被賣給高官、富商

2019-12-10 20:22

他被女友輕拍肚子竟打歪內臟 腹部劇痛送醫急救

2019-12-10 19:35

不論有無中美貿易戰 陸學者：仍會有外資撤陸

2019-12-10 20:58

國台辦：大陸社保對台胞全覆蓋

2019-12-11 11:59

澳門輕軌正式通車 官員坦言難收支平衡

2019-12-11 10:20

大陸鼠疫擋不住！ 佛山海關查獲活鼠攜帶漢他病毒

2019-12-10 19:39

女工長髮捲入製麵機慘死 掙扎影片曝光網友嚇壞

2019-12-11 14:11

OL熬夜加班 眼睛過勞「漏水」急求醫

2019-12-11 08:54

時速600公里磁浮列車 浙江亮相

2019-12-11 03:59

國中生發明廚餘「神器」 讓倒垃圾再也不弄髒手

2019-12-11 14:59

志在必得 陸企340億搶下非洲最大銅礦

2019-12-11 09:57

中共陸軍52人晉升將銜 其中6名中將

2019-12-11 11:39

大陸經濟成長 釋放「保5」訊號

2019-12-10 23:29

母子斑馬線上被撞倒 小男孩起身怒踹轎車引爭議

2019-12-11 16:16

香港教育局稱將重懲30名「違反操守」涉示威教師

2019-12-11 12:24

王力宏代言娃哈哈20年被解約 理由是年紀大

2019-12-11 15:23

一國兩制在港失敗？澳門：堅持一國原則尊重兩制差異

2019-12-11 10:57

新疆有多少再教育營？ 陸外交部：你們只關注這個點

2019-12-10 22:14

台灣烏龍茶兩岸共通標準 大陸近日將立項公告

2019-12-11 12:57

澳門輕軌開通 年底免費搭乘

2019-12-11 03:43

高院拒港府申請 禁蒙面法正式失效

2019-12-11 00:10

陸配姐妹創業賣家鄉味 市集擺攤一票老主顧探班

2019-12-11 13:40

30億人次地表最大人口遷徙 大陸春運鐵路票明開搶

2019-12-11 12:23

指缺調查權力 香港監警會國際專家組全體請辭

2019-12-11 11:02

吳釗燮：若北京鎮壓 台會與國際合作協助港人

2019-12-11 00:11

香港財政司司長預測 2019年香港經濟成長負1.3%

2019-12-10 22:20

新疆「學員」已結業？ 維吾爾人上社群「尋親」

2019-12-10 19:23

大二生初學格鬥被安排對打冠軍拳手 開場36秒就…

2019-12-11 14:00

5G手機逆勢一支獨秀 陸11月出貨超500萬支

2019-12-11 14:46

高分七號衛星 首批影像質量佳

2019-12-11 04:00

大陸爆布魯氏菌疫情 人畜共通傳染一人確診109人呈陽性

2019-12-11 17:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top