福建推返台投票優惠套票 最便宜來回僅人民幣500元

為協助台灣民眾明年1月11日順利返鄉投票及過年，福建11日公布「福建2020年台胞返鄉優惠套票方案」，由廈門航空、平潭海峽高速客滾公司與廈門閩台輪渡公司，分別提供空中直航與客滾航線套票優惠方案。若搭乘平潭往返台灣的高速客滾輪「海峽號」或「麗娜輪」回台投票，往返船票僅需人民幣500元（約新台幣2,200元）。

福建台辦旗下微信公眾號「閩台e家」周三公告這項優惠套票方案，其中，搭乘廈門航空廈門至台北、廈門至高雄、福州至台北、福州至高雄、泉州至台北、泉州至高雄航班，一次往返票價只要人民幣1,680元（約新台幣7,300元），兩次往返人民幣3,480元。

其中，一次往返優惠票去程限定為2019年12月28日（含）至2020年1月11日（含）；回程限定為2020年1月12日（含）至2020年2月10日（含）。亦即明年1月11日投票日當天必須待在台灣。

兩次往返優惠票，第一次往返時間限定如前，第二次往返去程限定為2020年1月17日（含）至2020年2月10日（含）；回程也是2020年1月17日（含）至2020年2月10日（含）。即配合農曆春節返鄉過年。

「海峽號」、「麗娜號」和「中遠之星」等閩台客滾航線，同樣提供福建至台灣一次往返和兩次往返優惠套票，票價優惠達五折。

其中，「中遠之星」航線為廈門至台中、廈門至基隆、廈門至高雄。一次往返套票去程時間限定為2019年12月27日至2020年01月11日（截止中午12時）；返程限定為2020年01月12日（含）至1月31日。

兩次往返套票第一次往返時間如上，第二次往返時間限定，去程為2020年01月12日（含）之後乘船回台；回程為2020年01月26日（含）至1月31日期間乘船返回大陸。