大陸爆布魯氏菌疫情 人畜共通傳染一人確診109人呈陽性

大陸爆發布魯氏菌疫情感染，繼9日甘肅省政府官網證實，中國農業科學院蘭州獸醫研究所通報96名師生感染布魯氏菌抗體陽性後；10日黑龍江省衛健委通報，，中國農科院下屬單位哈爾濱獸醫研究所感染布魯氏菌抗體陽性者13人，其中確診1例、疑似2例、隱性感染10例。兩地累計已有109人呈陽性感染。

布魯氏菌病是人獸共患傳染病，被稱為懶漢病，傳染源主要是牛羊等染疫動物，人與人之間不傳染。

不過，大陸感染病專家、復旦大學附屬上海市公共衛生臨床中心黨委書記盧洪洲教授指出，布魯氏菌病臨床表現不一，急性期主要表現為發熱、多汗；慢性期主要表現為關節痛、睾丸炎、腦脊髓炎及心內膜炎等；牲畜感染主要導致流產和不育。

盧洪洲指出，人類感染布魯氏菌病，傳染途徑可能是直接與感染了布魯菌的動物（牛、羊、駱駝、豬等）接觸，或食用了未經滅菌處理的感染動物的肉、乳製品而感染罹患此病。

他並指出，羊種布魯菌是最常見的人布病致病菌，也是毒力最強的菌種，可感染犬、牛、駱駝等。牛被感染則是特別嚴重的問題，感染的牛可產生大量被污染的牛奶，對消費者產生威脅。

專家表示，布魯菌病主要是動物飼養、食品加工缺乏防控措施，為公共衛生帶來一定程度風險。

值得注意的是，流行病學調查顯示，前去就診有49名學生均來自于中國農科院蘭州獸醫研究所，其中37人今年8月份在蘭州獸研所實驗室有短期動物接觸研究工作，在哈學習期間無動物接觸史，最終確診13例感染者。另12名8月未到蘭州獸研所工作過的學生均未感染。專家因此評估認定此次疫情為輸入性疫情。