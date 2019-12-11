學生寢室吃泡麵被罰買20箱示眾 校方：怕吃太多上火

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網路上日前傳出，河南溫縣「高三學生寢室吃泡麵被開除」的消息，還曬出一張泡麵堆成的小山，稱這是學校處罰學生要求購買的。對此，溫縣教育局表示，溫縣一中確有四名學生因吃泡麵遭到處分，但對於學校要求家長購買泡麵進行展示的做法，溫縣教育局認為失當。事實上，該學生沒有停課更沒有開除，被要求買的泡麵已被家長取回。

綜合媒體報導，照片顯示，在校園裡堆放著幾十箱泡麵，上面擺著一塊黑板寫道，「高三年級有四名女生在寢室吃泡麵。對於上述四名女生，一名女生預做開除處理，其餘三名學生除給予相應的紀律處分外，責令每人購買20箱泡麵，由家長到場在學校公開進行警示展示。」

經查，是溫縣一中四名高三學生在寢室吃泡麵時，被寢管人員當場查到。該校校規規定，「學生可在餐廳食用泡麵，禁止在寢室內吃泡麵、辣條等有異味的食品，可以食用麵包、水果等無明顯異味食品」。學校研究後，給予四名學生「寫出紀律和成績保證書，扣除個人量化積分10分」處分。網上所傳「學生因吃泡麵被開除」並不屬實。

梨視頻報導，校方一位工作人員對此事件曾表示，不讓學生吃泡麵，是因為最近學生因發燒上火請假者多。

為強化教育警示作用，學校和學生家長溝通後，要求家長購買泡麵進行展示。對此做法，縣教育局調查核實後，認為做法失當，責令溫縣一中改進。