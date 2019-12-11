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王思聰2200萬財產被凍 首富老爸不救

2019-12-11 17:17世界日報 中國新聞組／上海11日電

王思聰名下2200萬元資產被上海寶山法院凍結 萬達：沒借錢給他 取材自新京報
王思聰名下2200萬元資產被上海寶山法院凍結 萬達：沒借錢給他 取材自新京報
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繼11月多次因債務問題登上熱搜後，王思聰10日再度登上熱搜，這一次還是因為財產被法院凍結。因股權糾紛，王思聰名下的2200萬元（人民幣，下同，約312萬美元）股權和存款已被上海寶山法院凍結。外界納悶，王思聰的首富父親王健林同時間還在大手筆投資3000億元（約426億美元），卻迄未出手「相救」，原因可能在於有人「圍獵」王思聰，加上考量萬達投資者的觀感，使王健林至今沒有動作。

澎湃新聞報導，上海市寶山區人民法院民事裁定書中顯示，申請人上海景嶺投資中心（有限合夥）與被申請人王思聰、珺娛（湖州）文化發展中心、上海熊貓互娛文化有限公司因股權糾紛，申請人在仲裁程序中提出財產保全申請，請求寶山法院查封、凍結被申請人銀行存款人民幣2200萬元或查封、扣押同等價值的財產，並已提供了擔保。

寶山法院認為，申請人的申請符合有關法律規定，故裁定如下：凍結被申請人王思聰、珺娛（湖州）文化發展中心、上海熊貓互娛文化有限公司銀行存款人民幣2200萬元，如存款不足，則查封、扣押相應價值的財產。

據了解，王思聰是珺娛（湖州）文化發展中心的法定代表人兼唯一股東，是上海熊貓互娛文化有限公司董事長。

中國證券報報導，11月以來，王思聰先後被其控制的熊貓互娛的股東和主播起訴，北京和上海地方法院也先後凍結了王思聰資產，並被下達限制消費令。王思聰的首富父親王健林此前受訪時稱，他直接給了王思聰5個億的零花錢創業，如今王思聰接連投資遇挫，王健林卻迄未公開表態，萬達方面也明確否認與王思聰存在任何資金往來。

網易報導，許多人認為王健林隨便拿點錢出來就能搞定，但實際上，王健林若因此動用萬達的資金，投資者顯然不會買帳。與此同時，儘管王健林今年的財富大幅縮水，但他今年仍先後跟甘肅省、瀋陽市等簽署估計超過3000億元的合作協議，市場分析王健林高調投資，是有助爭取各地政府地產項目，以供更豐富的資金儲備。

天天快報報導，業界人士表示，市場上傳出有人在「圍獵」王思聰，使王健林不敢出手相救的說法。王思聰砸重金的熊貓直播，競爭對手是背靠騰訊的虎牙和鬥魚，僅憑王思聰一人之力，無法與實力雄厚的馬化騰較量。其次，王健林因為「大馬城」事件元氣大傷，截至去年總共還了5000億（約710億美元），今年還要繼續還。王健林不出手，應該也是想給王思聰一個教訓，希望他學會收斂自己的高調行為。

王思聰名下2200萬元資產被上海寶山法院凍結 萬達：沒借錢給他 取材自界面新聞
王思聰名下2200萬元資產被上海寶山法院凍結 萬達：沒借錢給他 取材自界面新聞
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王健林上海

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