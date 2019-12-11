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身陷黑洞版權爭議「視覺中國」關站整改

2019-12-11 16:50世界日報 記者戴瑞芬／北京11日電

歐洲天文臺拍攝到的黑洞照片，卻被視覺中國打上浮水印版權聲明。 世界日報資料照
歐洲天文臺拍攝到的黑洞照片，卻被視覺中國打上浮水印版權聲明。 世界日報資料照
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中國國家網信辦今日責令視覺中國（vcg.com）和IC photo（dfic.cn）全面徹底整改，這是商業圖庫平台視覺中國今年4月因為「黑洞」照片引爆圖片版權的「黑洞」後，歷經大半年調查，網信辦最後出手，即日起暫停兩家網站所有服務，關閉官網。

歐洲天文臺4月拍攝及發佈由人類直接拍攝到的第一張黑洞照片，版權聲明只要註明出處，無論商用或者非商用均不收取任何費用。沒想到視覺中國打上浮水印及版權聲明，向媒體索要高額版權費。

被踢爆後，視覺中國更被揭露原來連中國國旗、國徽，知名企業logo、商標等大量不享有版權，也沒有或得授權的圖片，卻侵占版權強迫媒體購買，甚至向媒體發起侵權訴訟索賠。視覺中國因此成為眾矢之的，陷入「黑洞」無底深淵。

無獨有偶，IC photo（原東方IC圖庫）也因代理圖片版權遭質疑，連帶被撻伐。國家網信辦因此約談，並公告將圖片版權保護納入專項行動。

經過大半年調查，國家網信辦指導天津網信辦會同江蘇網信辦、北京網信辦約談視覺中國網站負責人，指導上海網信辦約談IC photo網站負責人，終於塵埃落定，責令兩家網站立即停止違法違規行為，全面徹底整改。

視覺中國、IC photo兩家網站負責人表示，即日起網站暫停所有服務，對違法違規行為進行全面自查自糾，確保類似問題不再發生。

黑洞北京

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