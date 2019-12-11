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布魯氏菌病疫情擴大 哈爾濱13學生染病

2019-12-11 16:47世界日報 中國新聞組／北京11日電

來源：YouTube

中國農業科學院蘭州獸醫研究所日前傳出學生疑集體感染布魯氏菌病（簡稱布病）疫情有擴大跡象，中國農科院下屬單位哈爾濱獸醫研究所也被曝有學生感染。黑龍江省衛生健康委員會10日發布通報稱，截至10日17時，布魯氏菌抗體陽性者13人，感染者皆曾於今年8月在蘭州獸研所實驗室有短期動物接觸研究工作，專家評估認定此次疫情為輸入性疫情。目前蘭獸所實驗室絕大多數已被封。

觀察者網報導，流行病學調查顯示，前去就診的49名學生均來自於中國農科院蘭州獸醫研究所（以下簡稱蘭獸所），其中37人今年8月份在蘭州獸研所實驗室有短期動物接觸研究工作，在哈學習期間無動物接觸史，最終確診13例感染者，其中布病確診病例1例、疑似2例、隱性感染10例。另12名8月份未到蘭州獸研所工作過的學生均未感染。

澎湃新聞報導，中國農科院研究生院獸醫學院以哈爾濱獸研所（以下簡稱哈獸所）、蘭獸所等7個獸醫相關研究所為依托。多名蘭獸所學生說，他們是一年級在哈爾濱那邊學基礎課，然後回蘭州這邊做實驗。今年暑假，一批大四畢業的「準碩士研究生」曾來蘭獸所實習，正式開學後回到哈獸研。

據央視新聞報導，截至7日中午12點，蘭獸所317名師生進行布魯氏菌檢測，其中96人呈血清學陽性。蘭州這邊發現感染後，哈爾濱那邊檢查，也檢測出這批學生有人為陽性。

蘭州獸研所成立於1957年，其實驗動物中心年生產各類小鼠60000隻、豚鼠2000隻、實驗兔1000隻，提供其他科研、大專院校等不同級別的實驗動物。

「心裡很亂，誰能想到讀個研能出這種事。」蘭獸所研究生張哲（化名）說。澎湃新聞報導，張哲也是陽性，他說，很多學生看到檢測結果是陽性，當場就哭了。9日中午，四五名身著白色防護服「全副武裝」的工作人員，在蘭獸所用高壓電動噴霧器，對學生宿舍樓道消毒、殺菌。

有人感染布病的消息，最早11月底就在師生間瘋傳。該所6日晚發布通報顯示：11月28至29日，口蹄疫防控技術團隊先後報告4名學生布病血清學陽性。對外界稱傳染源是實驗小鼠，部分研究生持懷疑態度，因為身邊感染者有人沒接觸過小鼠，甚至有沒做過實驗的。

廈門大學附屬翔安醫院感染科主任醫師付麗娟曾表示，動物傳染一般以牛、羊、豬為主，「囓齒類動物傳播布氏桿菌少見。」

目前中國農科院工作組與國家衛生健康委員會、甘肅省疾控中心等單位設立流行病學調查組、治療專家組，對於存在風險隱患的實驗室要立即停止各項活動。

蘭州獸研所封閉實驗室有學生拿到檢查結果就哭了。 取材自澎派新聞
蘭州獸研所封閉實驗室有學生拿到檢查結果就哭了。 取材自澎派新聞
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蘭州獸研所封閉實驗室有學生拿到檢查結果就哭了。 取材自澎派新聞
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獸醫疫情

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