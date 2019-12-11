母子斑馬線上被撞倒 小男孩起身怒踹轎車引爭議

過馬路的母子被轎車撞倒，小男孩扶了母親後，怒氣沖沖的踹了轎車一腳。圖擷自 澎湃新聞 分享 facebook

大陸一對正在過馬路的母子被轎車撞倒，小男孩扶了母親後，怒氣沖沖的踹了轎車一腳，母親送醫後無大礙，轎車司機則被判了刑責，影片曝光後網友們紛紛大讚小男孩是「真男子漢」。

根據「澎湃新聞」報導，日前重慶一處沒有紅綠燈的斑馬線上，一輛轎車經過斑馬線時絲毫沒有減速，直接撞上了一對母子，而小男孩爬起來後先是扶了被撞倒的母親，之後怒氣沖沖的朝轎車走去，並踹了轎車一腳。影片中只見小男孩面對倒地不起的母親急得直跳腳，被撞倒的母親很快的被送往醫院所幸並無大礙，事後警方也判定轎車司機要負此事故的全責。

影片曝光後網友們大讚小男孩「這孩子不簡單」、「又暖又男子漢」、「看孩子這種表現很感動」，也有許多人責備轎車司機，「斑馬線還開這麼快」、「司機是沒長眼睛嗎？」、「肯定是轎車司機全責啊！斑馬線還開這麼快」。

不過也有人表示「都在誇孩子，價值觀都怎麼了」，他提到「影片中媽媽帶著孩子看都不看來車方向，就直接過馬路，車子是該禮讓行人沒錯，但是有没有想過如果遇到酒駕的、沒睡好的、闖紅燈的、打電話的司機該怎麼辦，車子負全責了、賠錢了，但又能怎樣？生命是自己的，花2秒看一看來車方向再過不行嗎？不是說行人錯了，只是不提倡這種我是行人我最大的概念」。

也有人附和，斑馬線是該禮讓沒錯，但行人也還是該注意看看來往的車輛，難免會遇到這種不想禮讓的司機，注意一下自身安全還是很重要的，他也提到「交通規則是没錯，但也不是所有司機都想遵守啊」。