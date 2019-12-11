大二生初學格鬥被安排對打冠軍拳手 開場36秒就…

四川成都一場格鬥賽，一名22歲大二學生開場僅36秒就被KO進ICU，昏迷至今。 (取材自紅星新聞) 分享 facebook

四川成都一場格鬥賽近日引發爭議，一名22歲大二學生小龍（化名）開場僅36秒就被KO進ICU，昏迷至今。據悉，小龍是沒有實戰經驗的初學者，此前僅學習格鬥一個多月，就在教練的勸說下進行比賽；而他的對手，是曾斬獲「金腰帶」的19歲頂尖職業拳手，二人實力不在同一層級。目前警方已介入，比賽主辦方法人代表被控制。

紅星新聞報導，今年10月，小龍添加了教授拳擊的吳教練微信，付了100元（人民幣，下同，約14.2美元）上體驗課。

四川成都一場格鬥賽，一名22歲大二學生開場僅36秒就被KO進ICU，昏迷至今。 (取材自紅星新聞) 分享 facebook

「30號有一場比賽，你願意打不？拳擊，對手59（公斤）。」11月，小龍收到來自吳教練的信息。「對手跟你一樣，水平初級。你要是願意，我帶你去感受一下，輸贏你都有240元出場費。」吳教練說。

小龍擔心地說：「可是我現在沒錢買裝備和買你的課。」對此，吳教練說：「如果你確定要打，你要把體重減到55公斤，我帶你去上兩節課，可以先不給課費，等你打完了拿到了出場費再說。」

報導指出，比賽前兩天，吳教練才告知小龍他的對手。

比賽當晚，小龍和對手接觸33秒後，對手一個邊腿，打中小龍左側腹部，小龍緩緩蹲下。隨後，一旁的醫護人員立刻上前進行心肺復甦，同時撥打急救電話。

據四川大學華西醫院開具的病危通知單中寫明，小龍目前診斷：1心臟驟停、心肺復甦術後PCAS；2 胸腹部外傷；3心臟挫傷？4消化道大出血；5失血性休克；6凝血功能障礙；7代謝性酸中毒；8肝挫傷；9腎挫傷 急性腎衰竭；10MODS（腦、心、肝、腎、凝血）；11低蛋白血症；12氣管插管術後。

出事後，吳教練透過微信告知小龍家屬：「小龍跟我練了大概五、六次訓練時間。」之所以邀請小龍參賽，「是主辦方聯繫到我，問我有沒有57公斤這個級別的拳手……，於是我就問了下小龍願不願意去打。」

吳教練稱，有事先向主辦方說明小龍是練拳不久的學生；「這次他們（主辦方）沒有很好的這樣安排，導致對方實力要強很多，也是主辦方的失誤。」

活動主辦方成都野蠻怪獸體育文化傳播公司王姓監事質疑：「我們法人不是直接聯繫上拳手（小龍），是教練謊報了他的水平？」

對於小龍的對手，公開資料顯示：王姓對手曾獲得世界泰拳MFC金腰帶旗下的shark拳場的金腰帶、泰國曼谷泰皇杯泰拳聯賽57公斤冠軍。王的教練說：「成都圈內不可能有人不知道王姓選手，這個（小龍的）教練肯定曉得。」